Vlada Andreja Plenkovića srušila je rekord! Zaposlila je najviše državnih dužnosnika u posljednjih 9 godina - njih 151. Otvoreni su i novi javni natječaji. Posao možete potražiti ako ste kvalificirani u Ministarstvu uprave, graditeljstva, državne imovine pa čak i USKOK-u. Sindikati predlažu - maknite politiku iz službi.

Sa svakom novom Vladom - raste broj državnih dužnosnika. Ako se usporede posljednje tri - ona Ive Sanadera i Jadranke Kosor imala ih je po ministarstvima najmanje - 75! Kukuriku koalicija Zorana Milanovića narasla je na 126 jer su uveli pomoćnike i zamjenike ministara. Dok Vlada Andreja Plenkovića ima rekordnog 151 dužnosnika. Vratili su opet državne tajnike, ali i ostavili pomoćnike ministara.

Vezani članci Kako komentirate povećanje plaća dijelu državnih dužnosnika?

Sindikati prozivaju - što veća koalicija to više novih radnih mjesta. Predlažu depolitizaciju službi.

"Trebalo bi zakonom propisati jednostavno koji je to broj državnih dužnosnika koji bi se birali po političkoj liniji nakon svakih izbora i onda bi se točno znalo koliko je ljudi u sustavu bez obzira na to kako izbori prošli", rekao je Boris Pleša iz SDLSN-a.

SDP-ova Sabina Glasovac posebno ističe ministarstvo obrazovanja. Trenutačno je tamo, kaže, deset državnih dužnosnika.

"Za tih deset dužnosnika u ministarstvu znanosti i obrazovanja mjesečno izdvajaju hrvatski građani 300 tisuća kuna. Vidimo da i neki nazovimo to tako ružno istrošeni kadrovi poput bivše kninske gradonačelnice isto tako se nju na neki način smjestilo u ministarstvo uprave", kaže Glasovac.

Vladajući se pravdaju. "Treba znati da broj dužnosnika u prvoj godini mandata ovisi i o broju dužnosnika koji je postojao i u prethodnom mandatu s obzirom da oni koji su prilikom promjene Vlade prestali biti dužnosnici imaju pravo na korištenje 6 plus 6 prava", rekla je Martina Dalić, potpredsjednica Vlade.

Ako otvorite Narodne novine vidite kako svako malo iskaču natječaji za radna mjesta po ministarstvima. Djelatnike traži ministarstvo graditeljstva, uprave, državne imovine ali i Vlada. No ne odstupa se od pravila, pojašnjava ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić - dva idu u mirovinu, jedan se zapošljava.

"Iznimka su ona ministarstva koji rade sa EU fondovima s obzirom da nas EU komisija izrijekom traži i oni imaju svoje izračune. Ako hoćete povući 10 mlrd eura za to vam treba toliko i toliko zaposlenika. Nemate ih nećete dobiti novce. 85 % plaće tih ljudi se plaća iz EU novaca", objašnjava Tolušić.

Od 2004. do danas broj državnih službenika i namještenika smanjio se za 5442. No to ne znači da su svi otišli iz sustava. Dio je prebačen u agencije tako da se sada vode pod javnom službom.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr