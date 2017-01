Obratile su nam se dvije žene koje tvrde da su žrtve odvjetnika. Izgubile su nadu u pravosudni sustav i jedino im je kaže preostalo da sa svojim pričama izađu u javnost, kako bi upozorili na problem i da se nešto slično ne bi drugima dogodilo.

Jedna od njih, kako kaže, bila je žrtva vlastitog odvjetnika, koji ju je pokušao prevariti pri naplati police životnog osiguranja. Drugoj je odvjetnik proveo ovrhu i uzeo novac, predstavljajući se kao zastupnik poduzeća koje više uopće ne postoji.

Gomila papira u kojoj se teško snaći, predmeti debljine nekoliko desetaka centimetara, brojne prijave, sudska rješenja, izgubljeno vrijeme i novac. Ovim ženama, jednoj iz Križevaca, drugoj iz Zagreba, zajedničko je da su, kako tvrde, bile žrtve odvjetnika.

Priča Gordane Krpanić seže u daleku 1993. godinu. Tada je doživjela tešku prometnu nesreću, od koje se godinama oporavljala.

''I za nekih godinu, godinu i pol sam pitala što je, hoću ja dobiti kakav novac. Rekao je to je sve na sudu, pa onda opet za godinu dana, to je na sudu i kad sam ja nazvala, ne mogu vam točno reći koje godine, taj gospodin vlasnik Euroštete je rekao znate što, ja vam već pet godina imam amneziju i ja se ničega ne sjećam'', ispričala je Gordana Krpanić iz Križevaca.

Tada postaje sumnjičava, ali i dalje vjeruje kako će dobiti svoj novac. Odlučuje sama reagirati.

''Ja sam na kraju nazvala osiguravajuću kuću Helios gdje sam imala policu životnog osiguranja, meni je to provjereno da je šteta isplaćena i neka se obratim svom odvjetniku. Budući ja cijelo vrijeme nisam imala odvjetnika i nikoga kontaktirala osim gospodina u Eurošteti, ja nisam znala što napraviti i molila sam je da mi kaže o kojem se odvjetniku radi i rekla mi je Cerovac Marijan'', kaže Gordana.

U tom trenutku bila je iznenađena, jer je punomoć za zastupanje dodijelila isključivo tvrtki koja se bavi naplatom osiguranja. Tada sa spomenutim odvjetnikom pokušava stupiti u kontakt.

''Međutim gospodin se pravio da nema pojma o ničemu kad sam s telefonom s njim razgovarala, ali kad sam došla u Zagreb u njegov ured, on je, vjerovali ili ne, već imao pripremljen novac i kopiju virmana'', kaže Gordana.

Na virmanu je pisao iznos od 85 tisuća kuna. Gordani se u tom trenutku to činilo kao pravo bogatstvo, ono što joj je odvjetnik isplatio bilo je ravno dobitku na loto.

''Tad je on bio malo usplahiren. Međutim, obračunao je na taj novac kamatu i rekao je: Ja vam sad imam 205 tisuća koje ću vam isplatiti odmah, a 65 ostatak, dajte mi broj tekućeg računa. Ja sam bila sretna i otišla sam, jer se to radilo o 270 tisuća kuna. To je bilo 14.12.2006. godine'', rekla je Gordana.

No i dalje joj savjest ne da mira. Od odvjetnika je zatražila kompletnu dokumentaciju. Međutim, on je odbija predati, pravdajući se da ju je uništio.

Tada provjerava kod osiguravajuće kuće u kojoj je imala policu i slučajno doznaje da joj je zatajio drugu isplatu, poprilično izdašnu, ali i još jednu važnu činjenicu:

''Da je gospodin dobio novac u drugom mjesecu 2003.godine. Tri godine i devet mjeseci je on već do tada držao moj novac kod sebe'', kaže Gordana.

Drugi isplaćeni iznos od 180 tisuća, Gordana kaže nikada nije dobila. Ali odvjetnik je, tvrdi, imao priznanicu prema kojoj je novac primila.

Kada je povezala sve konce, shvatila je kaže, da je isplatom 270 tisuća kuna odvjetnik vjerojatno mislio da će biti zadovoljna i da više ništa neće pitati. Sve je predala i sudskom vještaku.

''Po sudskom vještaku koji je iz Rijeke, meni je zatajeno s 12.12.2016. - 115 tisuća 264 kune o tome sam gospodina pismeno obavijestila. Imam potpisanu njegovu povratnicu da je primio dokument, dala sam mu broj tekućeg da mi taj iznos u roku 7 dana po primitku mog pisma doznači, nije ga doznačio'', kaže Gordana.

Odvjetnik sve negira

Krajem prošle godine dogodio se i njihov zadnji susret, koji je se pretvorio u pravu dramu. ''Ja sam rekla da nikada nisam dobila tih 180 tisuća, niti sam na tom dokumentu vama to potpisala. Dostaaaaa, on je počeo vikati, dostaaaaa... kažem ja pozvat ću policiju, kaže vi ste došli k meni, kažem ja da došla sam u službeni ured, a ne u vaš stan... Vaaaaan, vaaaaan, vikao je'', ispričala je Gordana.

Prozvani odvjetnik sve negira, ali nije htio pred kameru, jer bi se to, kako nam je rekao, moglo shvatiti kao promidžba na što nema pravo. Zato smo ga u društvu gospođe Gordane, pokušali dobiti makar na telefon.

''Ja sam vam rekao, idite u medije i riješite'', rekao joj je odvjetnik Marjan Cerovac u telefonskom razgovoru kojeg smo snimili.

Nade da će svoj novac ikada dobiti gotovo da i nema. Vuk je pojeo magare, jer slučaj je defakto zaključen još 2003. godine kada je odvjetnik dobio novac. Kazneni progon više nije moguć, jer je nastupila zastara.

''Bez obzira što sam bila u DORH-u i rekla o čemu se radi, rekli su da je zastara ja ću ponovno njima napisati pismo i ja ću ga prijaviti i Hrvatskoj odvjetničkoj komori'', kaže Gordana.

Ovrha tvrtke koja ne postoji

U problemima s odvjetnikom je i Romana Mokrović iz Zagreba. Nakon smrti oca, zagrebačkog mesara, s majkom i sestrom naslijedila je nešto imovine, ali i dugove.

''Mi nismo znali o poslovanju mog oca, međutim nismo ni poricali dugovanja prema trgovačkom društvu, u čije ime nas je nastavio ovršavati odvjetnik Geber. To je bilo dugovanje od 40-ak tisuća kuna koje naraslo do dana kad nas je Geber počeo ovršavati na sto i nešto tisuća kuna'', ispričala je Romana Mokrović iz Zagreba.

Sve to samo po sebi i ne bi bilo čudno da u međuvremenu nisu doznali kako poduzeće u čije ime odvjetnik provodi ovrhu - više ne postoji.

''Znali smo samo da to društvo dugo, dugo, već godinama ne posluje, ali nismo mogli doći do informacija što je s tim. A ovrha je krenula u rujnu 2012.. A i tada smo saznali da je trgovačko društvo brisano iz sudskog registra i da više ne postoji'', rekla je Romana.

Nema poduzeća, a zakon kaže da se tada nema ni tko više naplatiti. Ovrha se provodila punih pola godine, a s računa im je ukupno skinuto oko 83 tisuće kuna. ''Da bi se na kraju na temelju toga što trgovačko društvo više ne postoji i nema temelja za provođenje ovrhe, u travnju 2013. ovrha prekinuta'', kaže Romana.

Novac nije sjedao na račun poduzeća, jer ono više nije postojalo, nego na osobni račun zagrebačkog odvjetnika. I sve to, kako tvrde, temeljem sumnjivog ugovora o ustupu potraživanja.

Zbog svega, protiv odvjetnika su podnijeli i niz prijava.

''S obzirom da je zaplijenjeno više od 83 tisuće kuna protupravno, podnijeli smo tužbu radi stjecanja bez osnove protiv odvjetnika Gebera. Ujedno smo podnijeli prijavu HOKu-u zbog teške povrede odvjetničke etike. A podnijeli smo i kaznenu prijavu za tri djela, prijevara, krivotvorenje isprave i davanje lažnog iskaza'', kaže odvjetnica Anja Tolić.

Iako je županijsko državno odvjetništvo smatralo da slučaj treba istražiti, općinsko je prijavu odbacilo u dva navrata. Na kraju, sve završava na Uskoku koji predmet šalje Županijskom odvjetništvu, a odluka se još čeka. Sve optužbe odbacuje i odvjetnik Geber koji tvrdi da se obitelj služi lažima u želji da izbjegnu platiti dug.

''Sudstvo do sad i nije baš reagiralo, na tužbe, prigovore i naše argumente o ovrsi koja nas je snašla. Uglavnom, mislim da živimo u prilično korumpiranom društvu. I ne znam u kog se može imati povjerenja danas'', rekla je Romana.

Slučaj je odbacio i sudac istrage Županijskog suda, na kojem su također zatražili kazneni progon. Čeka se i odluka odvjetničke komore, kojoj su prijavili tešku povredu odvjetničkog kodeksa. U pravilu, komora obično čeka odluke državnih tijela, a u konačnici ne presuđuje drugačije od njih.

''Nedavno smo zaprimili pravomoćno rješenje Županijskog suda u Zagrebu kojom je potvrđeno ranije rješenje suca istrage kojim je odbijeno provođenje dokazne radnje u kojem su oštećenici, a u našem slučaju podnositelji disciplinske prijave zatražili i mi ćemo dovršiti u najkraćem mogućem roku'', rekao je Alen Jakobović disciplinski tužitelj HOK-a.

Samo prošle godine komori je stiglo više od 800 prijava protiv odvjetnika, od čega ih je 80 sankcionirano. No, smatra se da ih je u praksi i puno više, a da ljudi ne podnesu prijave, jer nemaju povjerenja u pravnu državu.