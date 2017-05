Nada Murganić, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na konferenciji za medije povodom povećanja porodiljnih nakadnada pojasnila je detaljnije kako će funkcionirati ove mjere.

"Zakon je usmjeren na jačanje obitelji, njihove ekonomske stabilnosti, na poticaj majčinstva, korištenja roditeljskog dopusta. Značajan je zbog toga što je, uz gospodarski rast, Vlada usmjerena i na demografsku politiku države. Usmjeren je na povećanja naknada, a ne na povećanje prava osiguranika. Zakon koji je na snazi od 2009. doživio je nekoliko dopuna, a u narednom razdoblju donijet ćemo sveobuhvatan dokument kojim će se na ravnopravniji način donijeti odluke o korištenju porodiljnog dopusta naših građana. Novac je osiguran za drugu poloviCu ove godine, a budući da se radi o strukturnom pristupu ovaj zakon će zaživjeti i u projekcijama za 2018. i 2019. godinu", objasnila je ministrica Nada Murganić.

Na pitanje o tome hoće li zaživjeti mjera od 1.000 eura za svaku novorođenu bebu, Murganić objašnjava zašto ona neće zaživjeti.

''Pravo iz ovog zakona će koristiti svi bez obzira na mjesto boravišta. Mjera od 1.000 eura nikada nije postojala. Sadašnje izmjene su trajna mjera. Naknada za pomoć novorođenom djetetu koja iznosi 2.320 kuna koristi svaka novorođena beba. I u gradovima i općinama koji imaju jake programe, gradovi dodaju dodatna sredstava koja znatno premašuju 1.000 eura. Kada bi odustali od ovog zakona, stvorili bi neravnotežu onih roditelja koji nemaju ovakve potpore'', kazala je ministrica.

Dodala je da će se i dalje povećavati mjere. ''Nećemo odustati od daljnjih pomoći obiteljima. Ovo je početak, Ili ćemo povećavati naknade za sve obitelji ili ćemo povećavati prava'',rekla je.

Kako se povećanje događa u jeku izborne kampanje, nameće se pitanje je li to možda do izbornih obećanja. ''Jedna od mojih prvih izjava kada sam došla u ministarstvo je bila da ćemo sredstva na koje smo naišli u ministarstvu preusmjeriti na povećanje naknada. Bez obzira na to koliki je to financijski efekt, to je dobra mjera'', rekla je Murganić.

Daljnje unaprjeđivanje mjera

Na pitanje o tome da je HDZ obećao delimitirati naknade za drugih šest mjeseci, je li to još uvijek mogućnost koja će se provesti, ministrica je odgovorila da će se mjere i dalje unaprjeđivati.

''Zakon se unaprjeđuje i razvija. Idemo korak po korak. Delimitiranje u potpunosti nije bilo moguće zbog ograničenog proračuna. Odustati potpuno od nečega što smo imali u programu nećemo, ali program je zacrtan za duže razdoblje. Od nijedne mjere koja je usmjerena prema jačanju obitelji i roditeljstva, na ulaganje u ljudske resurse sigurno nećemo odustati, ali kao odgovorna Vlada odluke ćemo donositi u skladu s proračunskim mogućnostima'', zaključuje ministrica.



Podsjećamo, danas su na sjedici Vlade donesene izmjene i dopune Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama te je upućen u saborsku proceduru.

Izmjene se odnose na povećanje maksimalnog iznosa naknade plaće koja se isplaćuje za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta za zaposlene roditelje drugih šest mjeseci, s dosadašnjih 2660,80 kuna na 3991,20 kuna.

Povećava se i naknada za nezaposlene te zaposlene roditelje koji ne zadovoljavaju zakonom propisani uvjet staža osiguranja - 12 mjeseci neprekidno ili 18 s prekidima – i to s 1663 kune na 2328,20 kuna.

Naknada roditeljima koji imaju pravo na roditeljski dopust za blizance, treće i svako sljedeće dijete do treće godine života djeteta, povećava se sa 1663 kune na 2328,20 kuna.

Povećava se i novčana potpora za zaposlene i samozaposlene roditelje koji koriste dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju i to s 2161 kune na 2328 kuna te za rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta, kao i druga prava povezanih skupina korisnika, i to sa 1663 na 2328,20 kuna.

Predložene izmjene, istaknula je, jedna su od najznačajnijih mjera s ciljem poticanja demografske obnove i razvoja Hrvatske, a želi se dodatno potaknuti korištenje roditeljskog dopusta od strane oba roditelja, odnosno pružiti kvalitetniju i sustavniju potporu obiteljima s novorođenom djecom.