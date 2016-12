Hrvatska ima još samo devet dana za donošenje plana gospodarenja otpadom. U suprotnom, prijeti nam gubitak mogućih 475 milijuna eura iz europskih fonodova, ali i penali Europske komisije. Podsjećamo, hrvatski rokovi već su nekoliko puta odgođeni.

Za Novu TV ministar zaštite okoliša Slaven Dobrović poručuje da je plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017. do 2022. u završnoj je proceduri.

"Moguće je da to bude slijedeći tjedan, ali treba reći da nije nikakva tragedija ako se to desi na prvoj slijedećoj sjednici, važno je da mi već idemo u tom smjeru. Već se pripremaju pozivi za financiranje i to iz sredstava operativnog programa konkuretnosti i kohezije, konkretno za reciklažna dvorišta", kaže Dobrović.