Aktualne optužbe protiv ministra znanosti i obrazovanja Pave Barišića, kojeg su znanstvenici optužili za prepisivanje i prisvajanje tuđih rečenica u znanstvenom radu, prva je afera Vlade Andreja Plenkovića. Nakon što je Etički odbor zaključio da je ministar doista i plagirao tuđi rad, oporba je zatražila ministrovu ostavku.

S ministrom je o ovoj temi razgovarala novinarka Nove TV Martina Bolšec Oblak.

Ministre, stigli su danas i zahtjevi za vašom ostavkom. Planirate li je podnijeti?

Pa naravno da nemam nikakvog razloga za podnijeti ostavku, riječ je o predmetu koji je već prije šest godina riješen na način da je prijava koja je podnesena odbačena kao neosnovana - i Etičko povjerenstvo Sveučilišta u Splitu, kao moje matične ustanove, i Savjet za etiku Sveučilišta u Zagrebu odbacili su tu prijavu kao neosnovanu i ad hoc povjerenstvo je već tada utvrdilo da se ne radi o plagijatu ni o pojavnim oblicima plagijata.



Ali Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju, kao nacionalno tijelo, nije nikad raspravljao o vašem slučaju.

Odbor za etiku, prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, i ne raspravlja o pojedinačnim slučajevima i ne izriče pravorijek, tako da on nije nikad ni imao osnovu izricati stajalište o tome.

Je li u vašem slučaju bilo riječi o plagijatu?

Apsolutno nisam plagirao, stjecajem okolnosti je u jednoj fusnoti jedan mali dio teksta ostao nepotpisan, ali već u drugom izdanju tog teksta, koji je uslijedio 2010. godine, dakle puno prije nego što je prijava podnesena, ja sam uočivši ovu tiskarsku omašku to ispravio, i u nekoliko kasnijih izdanja sam popravio. To je uobičajeni način na koji radimo, svi koji su radili u tiskarstvu znaju koliko je puta dio teksta izostao iz novina ili bilo koje druge tiskovine.

Zašto to niste ispravili u prvom izdanju? Ono još uvijek stoji na internetu i netko tko će se poslužiti vašim tekstom također možda neće navesti autora.

Zato što imaju sva druga izdanja kojima se mogu poslužiti.

Ali ukoliko netko dođe do tog prvog, tamo stoji bez potpisanog citata.

To preuzimanje je tek nedavno bilo, jer nije više uobičajen način da se rade errata corrige, ispravke. Ja doista mislim da je to jedna dobra metoda, kojom su se ranija izdanja služila.

Jeste li se možda čuli s američkim znanstvenikom?

Ja sam mu svojedobno ukazao na to da se u mojim citiranjima izvoda iz njegovih djela u jednom slučaju dogodilo da je tiskarskom omaškom izostavljeno navođenje njegova imena, ali sam mu dokazao i u svim drugim izdanjima, gdje je korektno citirano, i on je to uvažio.

Jeste li mu se ispričali?

Naravno, i on je uvažio moju ispriku, mislim da je to uvriježeni način komunikacije u znanstvenim krugovima.

Jeste li se čuli s premijerom Plenkovićem i imate li njegovu podršku?

Jesam, naravno da sam se čuo s premijerom Plenkovićem, uredno ga izvješćujem o svim detaljima, i on se jako čudi uopće tome da se javnost toliko zabavlja oko dijela jedne fusnote iz jednoga moga članka.

Spomenuli ste danas u priopćenju politički obračun akademika Vlatka Silobrčića. Vi mislite da iza svega ovoga stoji njegovo članstvo u stranci Pametno?

Od početka, kada sam imenovan, gospodin Silobrčić je vrlo snažno krenuo u jednu kampanju koja je meni nerazumljiva, kojom je pod svaku cijenu htio dokazati bilo što, pa je onda na kraju ostalo - kako nije bilo drugih dokaza - na ovome, pokušavajući nešto izvrnuti.

