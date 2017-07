Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u razgovoru za Dnevnik Nove TV komentirao je zbivanja u Savudriji nakon što je arbitražni sud donio odluku o graničnom sporu. Pozvao je Sloveniju da se suzdrži od jednostranih akcija.

Ministar Davor Božinović pohvalio je rad hrvatske policije u postupanjima u Savudriji. ''Upravo je Hrvatska ta koja štiti međunarodno pravo, jer ne dopušta da kompromitirani sporazumi budu prihvaćeni. Hrvatska policija će reagirati na svaku povredu integriteta, suvereniteta'', kazao je.

''Jučer je bilo uobičajeno djelovanje hrvatske policije koja je reagirala i upozorila kada su slovenske brodice ušle u hrvatske teritorijalne vode i oni su se povukli'', rekao je Božinović, ali nije htio komentirati je li se u prijelazu brodica na hrvatski teritorij radilo o slovenskoj provokacija.

''Pozivamo slovensku stranu da se suzdrži od bilo kakvih jednostranih akcija, jer mislim da to nikome nije u interesu. Mi smo dvije susjedne, prijateljske zemlje, članice EU, saveznice u NATO-u. Siguran sam da možemo riješiti sve probleme'', rekao je ministar.

Ploča na kući Jure Francetića

U subotu je spriječeno postavljanje ploče na rodnoj kući Jure Francetića. Policijska akcija bila je brza, a ministra je odgovorio znači li to da će i ubuduće biti tako.

''Policija je sa županijskim državnim odvjetništvom pokrenula akciju kriminalističkog istraživanja u kojem se utvrđuje koji su elementi za određena kaznena djela. Bilo je nekoliko prekršajnih djela koja su sankcionirana. Istaknuo bih profesionalnost i proaktivni pristup policije'', rekao je Božinović o postavljanju ploče.

Prijetnje preko interneta

Ministra smo pitali i je li preoštro reagirao na internetske prijetnje premijeru Andreju Plenkoviću. ''Internetske prijetnje nije dobio samo premijer. To je nova pojava koje moramo biti svjesni s obzirom na to da je Internet danas dostupan svima. To nikoga ne opravdava nit mu daje pravo da ih koristi kako bi prijetio drugima. Naš je interes da se građani osjećaju sigurni, a ovakve prijetnje koje dolaze s interneta ne pridonose osjećaju sigurnosti građana. To je trend koji je prisutan u cijelom svijetu. U Europi se oko toga vode ozbiljni razgovori, poduzimaju se određene mjere'', zaključuje ministar.