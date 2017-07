Slovenski policijski brodovi u subotu su u tri navrata povrijedili crtu razgraničenja na moru između Hrvatske i Slovenije zbog čega su ih hrvatski policajci upozorili da se nalaze u hrvatskim teritorijalnim vodama nakon čega su se vratili u svoje vode, izvijestio je u subotu poslijepodne MUP.

U jednom slučaju, prije postupanja hrvatskog policijskog plovila, slovensko plovilo je u prolazu upozorilo hrvatsku ribaricu da se nalazi u slovenskom moru nakon čega se bez postupanja udaljilo od ribarice.

MUP je objavio na svojim internetskim stranicama da je tijekom današnjeg dana hrvatska policija evidentirala tri slučaja povrede crte razgraničenja na moru.

U prvom slučaju, u 10,45 sati, na 0,9 NM i 8 milja od Rta Savudrija, unutar teritorijalnog mora RH, policijsko plovilo Republike Hrvatske zateklo je slovensko policijsko plovilo te su nakon uspostavljenog kontakta izdali upozorenje kako se nalaze unutar teritorijalnog mora RH te da ga napuste, što su u 11,05 sati i učinili, izvijestio je MUP. Prije nego što je hrvatsko plovilo postupilo u tom slučaju, slovensko policijsko plovilo je u prolazu, bez zaustavljanja, upozorilo hrvatsku ribaricu da se nalazi u teritorijalnom moru Slovenije te se nakon toga bez ikakvog postupanja udaljilo od ribarice, priopćio je MUP.

Petnaestak minuta nakon prvog slučaja, oko 11 sati, na crti razgraničenja uočen je i drugi ulazak slovenskog policijskog plovila na 0,8 milja u teritorijalnom moru RH i 1,9 milja od Rta Savudrija. I u tom je slučaju uspostavljen kontakt s plovilom koje je nakon upozorenja da se nalazi unutar hrvatskog teritorijalnog mora napustilo teritorijalno more RH.

U 14,06 sati uočeno je slovensko policijsko plovilo kako uplovljava u teritorijalno more kursom plovidbe prema hrvatskoj ribarici. Prije dolaska slovenskog policijskog broda do hrvatske ribarice na 0,3 milje u teritorijalnim vodama RH i 1,7 milja od Rta Savudrija uspostavljen je kontakt sa slovenskim policijskim plovilom, izadno im je upozorenje da napuste teritorijalno more RH, što su u 14,28 sati i učinili. Pritom nije bilo kontakta između hrvatske ribarice i slovenskog policijskog broda, navodi MUP.

MUP je najavio da će o svim povredama crte razgraničenja obavijestiti hrvatsko Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

Arbitražni sud za granični spor između Hrvatske i Slovenije odlučio je da najveći dio Piranskog zaljeva, odnosno Savudrijske vale pripada Sloveniji, te da Slovenija kroz hrvatske teritorijalne vode dobija spojnicu (junction) svojih teritorijalnih voda i međunarodnog mora. Hrvatska se iz arbitražnog sporazuma povukla temeljem jednoglasne odluke Hrvatskog sabora krajem srpnja 2015., utvrdivši da je arbitraža nepovratno kontaminirana teškom slovenskom povredom toga postupka. Premijer Andrej Plenković u četvrtak je nakon objave arbitražne odluke poručio da ona Hrvatsku ni na koji način ne obvezuje niti je Hrvatska namjerava primjenivati. (Hina)