Odluka o nesuradnji s HDZ-om nije konačna, kazao je danas Milorad Batinić, jer je treba još potvrditi Središnji odbor, "koji bi mogao odlučiti i drugačije".

Saborski zastupnik HNS-a Milorad Batinić rekao je danas da odluka Predsjedništva stranke o nesuradnji HDZ-om nije konačna već je donosi Središnji odbor.

"Danas je Središnji odbor, odluka Središnjeg odbora kao najvišeg tijela između dva sabora može na neki način utjecati na tijek radnih razgovora i tako dalje, onoga što je bilo na Predsjedništvu. Hoće li doći do toga ne mogu ovog trenutka kazati, ne mogu komentirati hoće li to biti i tema", rekao je Batinić. Na pitanje znači li to da odluka o odbacivanju koalicije s HDZ-om još nije konačna, odgovorio je: "Komentari nakon Središnjeg odbora".

Podsjetimo, jučer je nakon maratonske sjednice Predsjedništva HNS-a, na kojoj su sudjelovali i saborski zastupnici ove stranke, predsjednik Ivan Vrdoljak kazao kako HNS neće u koaliciju s HDZ-om te potom podnio ostavku na sve političke funkcije.

"Nakon duge rasprave bilo je apsolutno vidljivo da će se stranka podijeliti, a ja to nisam želio dopustiti. Odlučio sam predložiti Predsjedništvu da ne ide u Vladu s HDZ-om i da podnosim ostavku na sve političke funkcije. Imao sam iskrene namjere izvući Hrvatsku iz političkih rovova, ali odluka da se dijeli stranka nema cijenu. To je bilo moje dijete i ja se povlačim sa svih političkih funkcija. Stranka je usvojila odluku koju sam predložio i za nju glasao. Ne ulazimo u Vladu Republike Hrvatske", rekao je jučer Vrdoljak.