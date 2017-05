Deseci milijuna kuna nisu bačeni u vjetar samo kada su u pitanju buro-brani. U Hrvatskoj postoje ceste za nigdje, tuneli na čijem kraju zjapi provalija, pješački prijelazi za koje nikome nije jasno čemu služe. I dok nadležni uvjeravaju kako će se ti projekti nastaviti, građani u njih polako gube povjerenje.

S izlazom na liticu, tunel u Omišu zjapi posljednje četiri godine. Mještani ga zovu "tunel iz ničeg u ništa", ali se i dalje nadaju da će se uskoro povezati s mostom. Iz Hrvatskih autocesta kažu da imaju novce za izgradnju mosta iznad kanjona. Most i tunel dio su ceste na potezu Solin-Omiš i radove će nastaviti.

Omišanima nedostaje most, a Karlovčani ga imaju. No već osam godina nemaju ga za što koristiti. Karlovački most na Korani jedan je od najapsurdnijih primjera beskorisnih projekata. Iako je u njegovu izgradnju uloženo više od 50 milijuna kuna, on već godinama ne služi ničemu. Naime, pristupnih cesta nema niti s jedne niti s druge strane.

Ovaj most za HAC dio je kapitalnog projekta izgradnje dionice Mostanje-Vukmanički Cerovac. I tu su, tvrde, osigurali sredstva i za cestu i za obrambeni nasip.

Ništa korisniji posljednje četiri godine nije ni zadarski nathodnik. Kroz njega bi trebali prolaziti pacijenti kako bi iz zgrade nove poliklinike stigli u zgradu infektologije. Ali tek se mora izgraditi nova zgrada infektologije.

"Za sada on nema smisla ali mi ćemo to početi raditi, sredstva su osigurana, krajem ljeta počinjemo rušenjem stare infektologije i onda s gradnjom nove zgrade", rekao je zamjenik ravnatelja Opće bolnice Zadar, Edi Karuc.

Cesta koje nigdje ne vode ne nedostaje ni u Zagrebu. Među njima i ona koja je trebala voditi do Pročistača otpadnih voda na Žitnjaku. Pročistač nije izgrađen, ali cesta do njega je. Imaju zato Zagrepčani pokoji pješački prilaz viška.

Milijuni kuna u cijeloj zemlji već godinama stoje na čekanju. Planovi postoje, a nikako da se ostvare. Čini se kako buro-brani, na koje je potrošeno preko 68 milijuna kuna, nisu jedini beskoristan projekt na hrvatskim autocestama.

