SDP-ova gradska zastupnica Dijana Pavičić Haniš podsjetila je gradonačelnika na obećanje da će radovi u Kranjčevićevoj ulici krenuti u ožujku, te mu je predala peticiju građana koju je organizirao mjesni odbor S. S. Kranjčević, a koja je u dva tjedna prikupila oko 350 potpisa.

"Moramo tamo kopati na minus četiri metra, a toplana ne može isključiti grijanje prije polovice travnja. Tada ćemo započeti radove. Ne možemo to raditi sada i isključiti grijanje kada se ljudi još griju", odgovorio joj je Bandić.



Budući da bi radovi trebali krenuti polovicom travnja, mjesec dana prije lokalnih izbora, kazao je kako će "neki zlodusi reći da je to opet u predizbornoj kampanji". "Ako to bude 15. travnja, onda je to moja i vaša predizborna kampanja", istaknuo je.

Silva Žele (SDP) upozorila je da u mjeri novčane pomoći roditeljima s troje i više djece nedostaje ograničenje gornje dobne granice djeteta, pozivajući Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport da tu granicu odredi. Navela je primjer roditelja s troje djece, od kojih je jedno u dobi od 15 godina uzdržavano, a dvoje su odrasli i rade, a ipak su ostvarili pravo na novčanu pomoć.

Bandić joj je poručio kako ne može odgovoriti na nešto što ne postoji u odluci. "Vi meni postavljate nešto što u odluci ne piše. Iščitajte u odluci manje od sedam godina, a ne manje od 15 godina. Pročitajte dobro odluku i sve će vam biti jasno", naglasio je.

Pročelnik spomenutog Gradskog ureda Ivica Lovrić je, na pitanje Zorana Čogelje (HDZ) o uređenju tisuću četvornih metara potkrovlja V. gimnazije, izrazio uvjerenje da će ono biti obnovljeno do jeseni, a radovi bi trebali krenuti za mjesec dana.



"Proveden je javni natječaj. Kod uvođenja izvoditelja u radove, ustanovljeno je da pojedine elemente predviđene u projektu nije moguće izvesti. Projektant je dobio određeni rok da korigira svoj projekt. Ovih dana ga je završio i sljedećih 30-ak dana očekujem početak radova", rekao je Lovrić.

Početkom proljeća otvara se terasa na maksimirskom Vidikovcu

Bandić je na pitanje SDP-ovca Nenada Livuna najavio da će u prvim proljetnim danima biti otvorena terasa na maksimirskom Vidikovcu.



"Okončali smo sudski spor, raspisan je natječaj i izabran koncesionar za kafić. Još traje zima do 21. ožujka i ne možemo sjediti gore. U prvim proljetnim danima bit će otvorena terasa. Od proljeća, prvi topli dan, pit ćemo tamo kavu", poručio je. Dodao je i da Švicarsku kuću u Maksimiru nisu stavili u funkciju te da će tek vidjeti što će tamo napraviti.

HSLS-ova zastupnika Alena Ostojića zanimalo je što je s inicijativom platforme "1 posto za grad" oko postavljanje česme na Manduševcu s besplatnom pitkom vodom za građane, a u ozračju 30. godišnjice obnove Manduševca.

Bandić mu je odgovorio kako je to posebno štićeno mjesto u gradu te da moraju dobiti sve suglasnosti. "Ja sam 'za' ako struka kaže 'da'. Prijedlog je proslijeđen onima koji moraju reći da li to ide ili ne ide", naglasio je. (Hina)