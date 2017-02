Umjesto toga, u zagrebačkom HDZ-u izbila je pobuna protiv Andrije Mikulića, a i SDP se, nakon promjene vodstva stranke, još pokušava posložiti unutar vlastitih redova.

U središnjici HDZ-a, u srijedu je održan hitan sastanak. Andrej Plenković dobio je pismo većine predsjednika područnih odbora grada Zagreba, nezadovoljnih vođenjem gradskog ogranka pod palicom Andrije Mikulića.

"Puno je načina i metoda kako možemo doći do određenog sastanaka, ne vidim tu ništa sporno", rekao je na to sam Mikulić.

HDZ nije još razrješio dvojobu tko će ići u utrku protiv Bandića, ili barem to još nije javno objavio. Proteklih dana, vidjeli smo, bilo je burno no od jutros i od premijera Plenkovića i od šefa gradskog HDZ-a Andrije Mikulića možemo čuti samo pomirljive tonove.

No, ne možemo se oteti dojmu kako se s objavom imena, s kojojm će najjača stranka u utrku za najveći grad, odugovlači. I to ne bez razloga. Zagreb je, pokazalo se to na nekoliko proteklih izbora HDZ-u neosvojiv. Andrej Plenković tu će imati svoj najteži test do sada. Kao potencijalni kandidat spominje se i povratnik u HDZ, Drago Prgomet.

Zagrebački HDZ doživio je isti scenarij prije četiri i pol godine. Tadašnje vodstvo stranke, Tomislav Karamarko i Milijan Brkić, dobili su isto pismo, ali sa zahtjevom za smjenom tadašnjeg šefa gradskog ogranka Ante Zvonimira Golema, kojeg je naslijedio Mikulić. Plenković tvrdi da nije riječ o tome.

"Ja bih to ipak stavio u normalne okvire stranačkog komuniciranja nekad nešto dobije malo veći publicitet, nekad manji, ali nema tu ništa dramatično", spušta loptu šef HDZ-a.

Ambicije za kandidaturu za gradonačelnika Zagreba, Mikulić nije skrivao.

No sve glasnije se priča o favoritima novog predsjednika stranke, koji bi imali veće izglede od Mikulića. S druge stranke, dio članova, smatra kako će, bez obzira na kandidata, HDZ teško pobijediti Milana Bandića pa smatraju da je bolje pustiti Mikulića u tu utrku. On je uvjeren da je dobro pripremio teren.

"Obzirom na rezultate ove gradske organizacije u zadnjih 6 izbornih ciklusa, ovaj tim u gradskoj organizaciji, na snagu HDZ-a, Vlade predvođene gospodinom Andrejem Plenkovićem, nikad nam se nije ukazala veća šansa da preuzmemo odgovornost za vođenje grada Zagreba", kaže Mikulić.

Voditi Zagreb želi i SDP ali ne znaju s kojim kandidatom. Lokalni izbori su za manje od četiri mjeseca, a dvije najveće stranke još uvijek nemaju osobu i plan za osvajanje najpoželjnije gradonačelničke fotelje, već se bave unutarstranačkim prepucavanjima.

Bit će zanimljivo vidjeti hoće li se na metropoli svoju snagu odvažiti testirati novi predsjednik SDP-a Davor Bernardić. Dvije najveće stranke odaju dojam kao da se te utrke za zagreb boje, a dok se oni premišljaju gradonačelnik Bandić i dvije poprilično zvučne kandidatkinje Anka Mrak Taritaš i Sandra Švaljek već su odavno u kampanji.

