U tijeku je sastanak Martine Dalić, potpredsjednice Vlade, s Maricom Vidaković, predstavnicom proizvođača i dobavljača Agrokora.

Martina Dalić, potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva, sastala se s Maricom Vidaković, prokuristicom Kraša i predstavnicom dobavljača Agrokora. Očekuje se da će Dalić i Vidaković nakon sastanka novinarima dati izjave.

Tijekom jutra je Koordinacija proizvođača i dobavljača održala sastanak s Antom Ramljakom, izvanrednim povjerenikom Vlade u Agrokoru, nakon čega je objavljeno da do obustave isporuke robe Agrokorovim tvrtkama zasad neće doći.

"Moramo nastaviti zajednički raditi da se sustav stabilizira jer nam je to svima u interesu. Samo želimo jednak tretman s bankama. To znači da i one moraju jednako snositi eventualne troškove do kojih bi moglo doći prilikom nagodbe. Tražimo da zajednički i jednako, po principu pola-pola, snosimo trošak eventualnog otpisa, a ne da sve padne na proizvođače i dobavljače", rekla je Vidaković nakon tog sastanka.

Koordinacija je u ponedjeljak postavila uvjete Agrokoru i najavila da će prestati isporučivati robu ukoliko se oni ne ispoštuju do 29. svibnja.

Dalić im je u utorak putem medija poručila da je razgovor u terminima ultimatuma neprimjeren, te da vrijeme izvanredne uprave u Agrokoru iskoriste "da pronađu i druge mogućnosti za plasman svojih proizvoda".