Marijana Petir osvrnula se u Dnevniku Nove TV na aktualna politička događanja poput koalicije HDZ-a i HNS-a te otvorenog pisma sisačkog biskupa Vlade Košića premijera Plenkoviću.

Marijana Petir, donedavna članica HSS-a i zastupnica u Europskom parlamentu u Dnevniku Nove TV dala je svoj prvi televizijski intervju nakon izbacivanje iz stranke.

Ovo je vaš prvi televizijski intervju nakon izbacivanja iz HSS-a. Jeste li dobili službeno rješenje o isključenju iz stranke i obrazloženje?

Dobila sam obavijest, ali ne i obrazloženje. To je sasvim logično, jer na meni nema nikakve krivnje. Insinuacije Beljaka ne mogu se obrazložiti. Poslat ću žalbu Glavnom odboru, ali poduzeti i neke druge pravne mogućnosti.

Predsjednik stranke kaže da ste isključeni jer ste, citiramo, "pljuvali" po vlastitoj stranci. I radili protiv nje.

Teško je komentirati gospodina Beljaka jer je on neozbiljan političar koji je svojim izjavama narušio ugled i rejting HSS-a. Doveo nas je u situaciju da se danas moramo sramiti što pripadamo HSS-u. Bilo kakav komentar na njegove izjave je izlišan. Da njegove izjave ne odgovaraju istini svjedoči i to što nema obrazloženja u rješenju. On nema dokaza za ono što tvrdi. Ni u mom slučaju niti u slučaju stotinjak drugih ljudi koji su doslovce nasilno izbačeni iz HSS-a premda su u stranci proveli puno više vremena od gospodina Beljaka.

Kako ste vi doživjeli koaliciju HSS-a sa SDP-om i kakvu joj političku te parlamentarnu budućnost predviđate?

Mislim da su izostali demokratski procesi koji su trebali prethoditi takvoj odluci. Gospodin Beljak je očito instaliran od strane SDP-a da asimilira HSS u SDP. Zbog toga, po prvi puta u povijesti stranke, županijske, gradske i općinske organizacije nisu mogle raspravljati o budućim koalicijama, nego je to doneseno odjednom. Većini članova Glavnog odbora obećala su se razna dužnosnička mjesta koja su potpuno nerealna i koja na kraju nisu dobili. Za pet fotelja u Saboru gospodin Beljak je istržio ugled HSS-a i doveo nas u takvu situaciju da sad HSS više ne može bez SDP-a.

S druge strane, HDZ je koalirao s HNS-om. Poznajete i jedne i druge, HSS je bio u koalicijama i s jednima i s drugima. Je li vas iznenadila takva vrsta suradnje? Kako komentirate tu "ideološku profilaciju"?

HDZ-u očito nikakve koalicije i aktivnosti koje mogu začuditi dosad nisu naštetile. Ne vjerujem da će im ovo donijeti štetu. HNS je razočarao svoje birače jer su na izbore izašli na listi sa SDP-om i drugim partnerima i bez izbora se prestrojili u suparnički tabor. Ne znam je li razlog tome politička stabilnost, kao što neki objašnjavaju. Ako i jest tako, onda se v.d. vodstvo HNS-a ipak trebalo ograditi od nekih nedržavotvornih izjava nekih njenih čelnika, kao na primjer kad je Vesna Pusić govorila je Hrvatska agresor u BiH. Molila sam je da uvjetuje Srbiji otvaranje pregovora ukidanjem članaka spornog srbijanskog zakona koji je prijetnja hrvatskim braniteljima. Ona je jasno i glasno to odbila i rekla da Srbiji neće postavljati uvjete.

Hoće li izdržati mandat do kraja?

Teško mi je to reći. Po meni bi bilo najpoštenije da se išlo na izbore, a potom u stvaranje nekih možda drugačijih koalicija. Ovakva vlada može uspjeti jedino ako naprave program koji će pokrenuti gospodarstvo i spriječiti iseljavanja mladih ljudi. Ako nas uspiju pomaknuti na ljestvici BDP-a i ako uspiju riješiti problem s Agrokorom, onda imaju šanse za uspjeh. Sada ne znamo koji su to projekti na kojima će vlada raditi i kako će se orijentirati oko kurikularne reforme oko koje se vode prijepori i svaki dan dolaze različite informacije.

Biskup Košić je bio iskren i izravan u otvorenom pismu premijeru. Optužio ga je za političku prostituciju. Je li po vama trebao tako reagirati? Ima li kao biskup i predstavnik Crkve pravo na kritiku?

Svatko od nas ima pravo izreći svoje mišljenje. Koliko sam razumjela, biskup je svoje pismo uputio kao građanin na što ima pravo, očito motiviran onime što mu poručuju ljudi koje susreće. On ima pravo na to kao građanin, ali i kao biskup. 1997. Bozanić je upozorio na grijeh struktura. Nije ništa čudno da Crkva upozorava ako vidi situacije koje odudaraju od onoga što je uobičajeno i što je narodu obećano.

Želite li se ponovno kandidirati za Europski parlament?

Zasad nisam razmišljala o tome, preda mnom su još dvije godine rada. Svoj posao želim napraviti što je moguće bolje. I dalje ću se zalagati za interese hrvatskog naroda.

Samostalno ili uz potporu stranke?

Nisam odustala od HSS-a, i dalje ću se boriti za pravi i istinski HSS. Pokušat ću dokazati istinu, ovo u što je Beljak pretvorio stranku je sramotno.



