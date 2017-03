Jadranom pluta više stotina kilograma marihuane. Nakon pronalaska paketa u dubrovačkom akvatoriju, tijekom posljednja dva dana marihuana je pronađena i kod Kornata.

Čini se kako je droga krenula iz Albanije na hrvatsko tržište, no krijumčarima se plan izjalovio.

267 kilograma marihuane plutalo je u dubrovačkom akvatoriju. Paketi su bili umotani u PVC foliju i oblijepljeni selotejp trakom.

"Moji frendovi su već rekli da će nabaviti ronilačka odjela i kajake i da idu u inspekciju", našalio se jedan od Dubrovčana.

Pomorska policija pakete s marihuanom pronašla je u 11 navrata i to uz obalu otoka Lastova, Mljeta, Korčule i Lokruma. Nakon prvog pronalaska pomorska policija je obišla cijeli akvatorij kako bi prnašla sumnjive pakete i spriječila moguću zloporabu.

Dio marihuane u moru pronašli su građani koji su to prijavili. Policija poziva sve, uoče li opet sumnjive pakete, da ih obavijeste.

Pronađena i kod Šibenika

Nakon Dubrovnika, 100 kilograma marihuane pronađeno je i u šibenskom akvatoriju. "Obzirom da je takva droga pronađena i na podučju PU Dubrovačke mi ćemo kriminalističko istraživanje s tom policijskom upravom", kaže Marija Kosor, glasnogovornica PU šibensko-kninske.

Kriminalist i stručnjak za droge Dubravko Klarić prepostavlja kako se radi o istoj robi, koja je išla u više pošiljki. Više je scenarija zašto je marihuana mogla završiti u moru.

"Pretpostavljam da to nije bačeno u more da bi se kasnije pokupilo, nego da se krijumčarima ipak dogodila nekakva nezgoda i da je to završilo u moru, mimo njihove volje", kaže Klarić.

Droga je bila namijenjena europskom tržištu, a potječe najvjerojatnije iz Albanije.

"Scenarij da su to bacili u more kad su vidjeli policiju isto je moguć, jer jedan od modela je krijumčarenje ispod kobilice broda pričvrstiti i onda naknadno kada se dođe na odredište vaditi ili vući mreže, pa otkvačiti mrežu kad dođe policija da ih ne dovede u vezu, to se može nagađati. Sumnjam da će se utvrditi početak i kraj cijele priče", kaže Klarić.

Marihuana koja se namočila u moru izgubila je svoja svojstva i nije upotrebljiva. Pronađenih 360 kilograma na tržištu bi dosegnulo vrijednost od gotovo 5 i pol milijuna kuna.

