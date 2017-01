Nakon podneva 27. prosinca dr. Nevenki Blandi majka se požalila na jake bolove u prsima. Pokušala joj je pomoći, no kako bolovi nisu prestajali, pozvala je Hitnu medicinsku pomoć. Vozilo je došlo za 15 minuta, odvezlo je pacijenticu na Hitni prijem KBC-a Osijek, gdje je ubrzo obavljena trijaža. I onda je sve stalo, kaže dr. Blanda.

''Našli smo se u čekaonici Hitnog prijema iza 15 sati, a do 21 sat liječnik nije primio moju majku unatoč jakim bolovima u prsima i gušenju koje je upućivalo na infarkt'', ispričala je dr. Blanda te dodala da joj je majka inače dijabetičar, hipertoničar, amputiranih donjih ekstremiteta i već je preboljela dva moždana udara. ''Nakon pet sati čekanja na pregled, utvrđen joj je infarkt srca i sada je hospitalizirana na Kardiologiji KBC-a Osijek'', kazala je dr. Bladna, piše Glas Slavonije.

U nekoliko je navrata, ispričala je, sestrama i liječnicima napominjala da je njezinoj mami sve gore, te ih upozorila kako mnogi pacijenti ulaze preko reda.

''Nisam bila naporna, ali kada vidite da prije osobe s teškim bolovima, u invalidskim kolicima, ulazi mlada žena koja je netom prije nonšalantno pokraj vas pijuckala sok iz automata, onda ne možete više ostati sabrani. No, na to su mi samo odgovorili da ih ne ometam u radu. Duboko sam povrijeđena zbog neodgovornog odnosa medicinskih sestara i liječnika i tužna zbog mame. Nadam se da će se njezino zdravstveno stanje popraviti. Ali tih pet mučnih sati neću nikada zaboraviti'', priča dr. Blanda koja je o ovom slučaju obavijestila Ravnateljstvo KBC-a, te kaže da joj je zamjenik ravnatelja, dr. Vlatko Kopić, obećao slučaj istražiti.

''No, to ništa ne mijenja. To što mi je majka živa mogu samo zahvaliti nekoj višoj sili. Osobe poput nje nakon što dobiju infarkt moraju dobiti terapiju unutar sat vremena, u protivnom, u praksi, umiru. Kako smo nakon što je majku liječnik konačno pregledao još dva sata čekali obavljanje pretraga, ona je terapiju dobila tek nakon sedam sati. Prekasno'', zaključuje dr. Blanda.

O ovom slučaju oglasio se i zamjenik ravnatelja KBC-a Osijek Vlatko Kopić. ''Nakon što smo zaprimili pritužbu gospođe Blande na tretman njene majke u Centru objedinjenog hitnog prijema, zatražio sam očitovanje pročelnika Centra, dr. Zlatka Majića. Izvijestio nas je da je pacijentica obrađena u skladu s rangom u koji je svrstana u sklopu trijaže, a koji se određuje prema stupnju hitnosti. Uz napomenu kako je taj dan na Centralom objedinjenom hitnom prijemu bila velika gužva, što je potkrijepljeno podatkom kako je tijekom dana obrađen čak 121 pacijent. Žao nam je zbog lošeg iskustva pacijentice, ali uvjeren sam kako toga dana nitko nije bio uskraćen za liječničku pomoć niti ju je bezrazložno dugo čekao'', naveo je u svojem očitovanju dr. Vlatko Kopić, zamjenik ravnatelja Kliničkog bolničkog centra Osijek.