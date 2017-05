O premijeru Andreju Plenkoviću, koji je danas boravio u njegovom rodnom kraju govorio je Vlaho Orepić u Rijeci na predizbornom skupu MOST-a.

Orepić Smatra da je premijer Plenković sam sebe proglasio mandatarom nove Vlade i tako preuzeo ovlasti predsjednice Republike, koja po Ustavu jedina može imnovati mandatara i uzurpirao vlast. Političku situaciju smatra dramatičnom jer u Saboru trenutno nema parlamentarne većine.

"Mi imamo trenutnu situaciju gdje je Vlada nelegalna. Doslovno znači, ja ću to jednostavno reći - parlamentarna većina temljem koje je ovaj koji trenutno obnaša dužnost premijera dobio vlast jednostavno se razišla, a nova nije potvrđena", istaknuo je Orepić.

"Od istog tog čovjeka imamo činjenicu da je on sam sebe definirao kao mandatara neke druge Vlade i uzeo jedno neograničeno vrijeme, kako kaže, u razumnom roku, da će on formirati parlamentarnu većinu. To je posao Predsjednice", zaključio je Orepić.