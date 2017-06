Završio je drugi krug lokalnih izbora. Prema privremenim rezultatima izbora koje je objavio DIP, vodi se velika borba u dva grada - Zagrebu i Splitu, dok su rezultati u Rijeci i Osijeku poprilično jasni.

Donosimo rezime izbornog dana:



- DIP je u 20 sati objavio privremene rezultate izbora.

- U nedjelju u 19 sati zatvorena su birališta nakon što su glasači mogli birati kandidate na lokalnim izborima. U 19 sati su objavljene i prve procjene rezultata lokalnih izbora na temelju izlaznih anketa.

- Do 16:30 sati na birališta je izašlo 27,45 posto birača, što je znatno lošije no u prvom krugu, kad je na izbore do tog vremena izašlo 35,15 posto birača.

- Do 11:30 sati na birališta je izašlo 14,81 posto birača. U prvom krugu u istom razdoblju na izbore je izašlo 15,89 posto birača, objavio je DIP.



Gosti Nove TV su politički analitičar Tihomir Cipek, zamjenik predsjednika HDZ-a Milijan Brkić te predsjednik kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk, koji komentiraju izborne rezultate.



O "drami" u Zagrebu



Tihomir Cipek: Mislim da su ankete podcijenile snagu Anke Mrak Taritaš. Očito je da je puno neizvjesnija borba.



Arsen Bauk: U odnosu na ankete ovo je u manje od 1 posto razlike. Stajem u obranu istraživanja. U okviru statističke greške ova istraživanja su pogodila. U Splitu i Zagrebu tijesna utrka.



Milijan Brkić: Izvjesno je da su izbori jako tijesni, tijesno je u Splitu i Zagrebu, ali mali je uzorak. Ovo je pokazatelj da su građani zasićeni izborima i da će biti tijesna utrka u Splitu i Zagrebu. U HDZ-u ne dijelimo ljude po gradovima, selima i općinama, svi su nam jednako bitni i važni. Jedan od ciljeva ovih lokalnih izbora bio je i grad Split.

