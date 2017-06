Vojko Obersnel, gradonačelnik Rijeke, ne osjeća se stranačkim gubitnikom iako SDP nije uspio oformiti većinu u Gradskom vijeću Rijeke.

Izgubili ste većinu u Gradskom vijeću. Kako ćete voditi grad? Većina vas može opstruirati, konačno i rušiti, evo na proračunu?

Ne možete izgubiti nešto što niste niti imali, barem ne nakon ovih izbora. Rijeka ima svoju strategiju razvoja do 2020. kada ćemo biti Europska prijestolnica kulture i ja ću nastaviti provoditi svoj program kojim sam pobijedio na izborima pred nepuna tri tjedna. Nadam se da će u Gradskom vijeću ipak prevladati mudrost i želja da se zajednički realiziraju oni važni projekti i da neće biti destrukcije kakva se pokazala na današnjoj konstituirajućoj sjednici kad su se gotovo svi ujedinili protiv SDP-ove koalicije i mene kao gradonačelnika. To je spektar stranaka, od Živog zida i Mosta, pa do Akcije mladih, HDZ-a i HDZ-ovih otpadnika.

Vaša SDP-ova lista osvojila je najviše mandata, ali ipak nedovoljno. I sami ste nabrojali tko se sve okrenuo protiv vas. Jeste li to očekivali?

Pokušao sam djelovati da do ovoga ne dođe. Nudili smo sporazum o programskoj suradnji strankama koje su nam svjetonazorski bliske, ili smo mi mislili da su nam bliske. Željeli smo stvoriti jednu programsku suradnju. Nažalost, u dva tjedna pregovora od suprotne strane nismo dobili niti jedno slovo na papiru koji bi to bili programski zajednički ciljevi koje želimo zajedno realizirati kroz ove četiri godine. Očito je bila važnija ova neprincipijelna koalicija koja je razmišljala samo o mjestima predsjednika Gradskog vijeća, odborima, pa čak do te mjere da se krši Poslovnik Gradskog vijeća. Naime, za potpredsjednika je izabran moj protukandidat iz HDZ-a, gospodin Kristijan Staničić, pa mi nije jasno tko danas u Gradskom vijeću čini poziciju, a tko opoziciju. Naime, mjesto potpredsjednika Gradskog vijeća je po Poslovniku predviđeno za opoziciju, a to smo u ovom slučaju, nažalost, mi.

Može li se nakon ovakvog raspleta vaša izborna pobjeda nazvati Pirovom pobjedom? Gradonačelnik ste, a Vijeće nije vaše?

Zakonodavac je vrlo jasno razdvojio obveze gradonačelnika kao nosioca izvršne vlasti, od predstavničkog dijela, dakle Gradskog vijeća. Ja sam pobijedio na izborima i to uvjerljivo. Ovu koaliciju u Gradskom vijeću predvode ljudi koje sam upravo na proteklim izborima pobijedio, neke od njih čak i dva puta. Dakle, imam legitimitet da provodim program koji sam građanima i obećao. Pred nama je puno posla, nemam vremena za igre i igrice, za destrukciju. A kako će se ponašati Gradsko vijeće to ovisi o njima. Vjerujem da će birači u nekim drugim izborima, a možda već i poslije Nove godine, znati prepoznati tko je odgovoran, a tko nije.

Je li ovakav rasplet pokazatelj trenda SDP-ova pada i lošeg stanja u stranci? Hoćete li, bez obzira na vaš odličan uspjeh kao gradonačelnika, zbog ovoga biti proglašeni stranačkim gubitnikom?

Teško bih mogao biti stranački gubitnik s obzirom da je lista koju sam vodio dobila gotovo 38 posto glasova na izborima, što je najbolji rezultat ijedne liste u većim hrvatskim gradovima, ne samo SDP-ove. Ostao sam jedini izvorni SDP-ovac gradonačelnik u nekom od većih hrvatskih gradova. Vjerujem da ću uspjeti realizirati program kojeg sam ponudio građanima na izborima na kojima sam uvjerljivo pobijedio. Vjerujem da svaka politička stranka mora imati svoj svjetonazor, program, ciljeve i za to mora polagati račune biračima. Upravo zbog nedostatka svega toga dešava se ovo čemu smo danas svjedočili u Gradskom vijeću. Zato smo u Rijeci uveli građanski odgoj kako bi mladi ljudi razumjeli suštinu demokracije, suštinu izbora i potrebe izborne politike, kako se ovakve stvari u budućnosti ne bi ponavljale. Previše smo već vremena izgubili.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr