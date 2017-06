Predsjedništvo HSS-a na današnjoj je sjednici donijelo odluku o izbacivanju Marijane Petir i još troje članova iz stranke.

Zakuhalo se i u HSS-u. Poslijepodne su iz stranke izbačeni Marijana Petir, Momir Karin, Marijana Fabić Rusak i Damir Lukač, dok je Tomislav Katanović dobio samo opomenu. Zbog toga je ispred središnjice stranke prosvjedovalo 30-ak nezadovoljnih članova i simpatizera.

Nezadovoljni su jer, kažu, predsjednik stranke, eliminira političke protivnike. Na sjednicu je stigao odvjetnik Marijane Petir koja je na službenom putu u Izraelu, ali i Momir Karin, pomoćnik ministra obrazovanja koji je također izbačen.

Reporterka Nove TV Martina Bolšec Oblak razgovarala je s predsjednikom HSS-a Krešom Beljakom. Na pitanje zašto su Marijana Petir i ostali izbačeni iz stranke, kazao je: "Prvo bih htio reći da smo u HSS-u danas jako sretni jer je rejting HSS-a najveći u zadnje tri godine i po rezultatima lokalnih izbora, koje upravo analiziramo, uvjerljivo smo treća stranka. Jedina smo od većih stranaka koja nema apsolutno nikakvih trzavica".

Na inzistiranje reporterke odgovorio je: "Ljudi koji su radili nemire u stranci, koji su radili štetu stranci dugi niz mjeseci, koji su organizirali prosvjede, koji su plaćali portale koje kontroliraju druge stranke više nisu u HSS-u i ja sam jako sretan zbog toga. Oni nikad nisu ni pripadali HSS-u i ne bih previše vremena i riječi trošio na njih".

Oni su dugo godina bili u HSS-u. Samo gospodin Momir Karin kazao je da je 27 godina bio ovdje. Bio je tu i odvjetnik gospođe Petir, upozorio vas na neke proceduralne pogreške. Jeste li dali dovoljno vremena gospođi Petir i drugima da kažu svoj stav?

Kad je netko suspendiran onda je prvo što se traži od njega da ne istupa u javnosti. Gospođa Petir je zadnjih osam mjeseci u javnosti praktički svaki dan. Nije propustila priliku da udari i po meni osobno i po svojoj stranci. Gospodin Karin je tri dana prije parlamentarnih izbora u rujnu 2016. izašao na naslovnici jednog dnevnog lista i pozvao sve članove HSS-a da glasaju za HDZ i dr. Kujundžića. Ne znam što bi ta osoba više radila u našoj stranci.

Jeste li prekršili proceduru prilikom ovog cijelog postupka?

Apsolutno nismo, zato je toliko dugo i trajalo, jer smo htjeli doista sve ispoštivati, Jer, znali smo da s druge strane imamo nekoga tko bi bilo kakvu manjkavost u proceduri iskoristio u svoju korist.

Zašto je, da tako kažemo, spašen gospodin Tomislav Katanović? Kako to da on nije izbačen?

Gospodin Katanović, i svi koji su bili suspendirani, trebali su napraviti samo jednu stvar: uputiti pismo i reći da su pogriješili i da to više neće raditi. Svima koji su to napravili suspenzija je momentalno ukinuta, dobili su opomene. To je slučaj gospodina Katanovića. Gospođa Marijana Petir je već dvaput suspendirana. Ovo joj nije prva suspenzija. Ona je suspendirana i za vrijeme predsjednika Friščića. Tada je dobila opomenu, a ovaj put je isključena iz stranke.

Nekoliko ulica dalje, druge stranke imaju velike i važne odluke. Što mislite o potencijalnoj vladi ljevice i desnice? Pri tome mislim na HNS i HDZ.

Jako sam sretan što je HSS u ovom trenutku jedinstven u svojim stajalištima, stranka smo koju više ne razaraju unutarstranačke trzavice, i želim svim ostalim strankama da svoje probleme, koji očito postoje, riješe što prije, u smislu dobrostranačkih odnosa i u smislu nastavka demokratizacije hrvatske političke scene. Mi smo jedinstveni od prvog dana - nema preslagivanja, nema dogovora s HDZ-om, a na ostalima je da vide.

Tako ste već jednom rekli pa ste dali 100 dana Vladi. Što predviđate ovoj vladi HDZ-a i HNS-a?

ne znam da je donesena takva odluka. Mi smo dali svoje potpise za stabilnost države, nismo uzimali fotelje. Nismo glasali n za jedan zakon, mi smo opozicijska stranka, još uvijek smo opozicijska stranka, bit ćemo opozicijska stranka sve do sljedećih parlamentarnih izbora, kada ćemo sigurno preuzeti odgovornost za stanje u državi, koje je katastrofalno zahvaljujući HDZ-u i Mostu.

Potpisali ste sporazum s vašim partnerom, SDP-om, ali i on je u dosta velikim problemima. Traži se ostavka i samog predsjednika.

Gledajte, mi nismo u problemima, želimo svima ostalima da se konsolidiraju, a bojim se i da su neke stvari o kojima govorite malo medijski preeksponirane. Siguran sam da je stanje u SDP-u puno bolje nego što bi to neki drugi htjeli, prije svega, naravno, protivnici.



