Zajednica udruga i pojedinaca korisnika prostora “Medika” poručila je u petak da neće napustiti prostor bivše tvornice lijekova Medika, unatoč pozivu Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada Zagreba na predaju prostora, kojim se traži iseljenje i napuštanje korisnika prostora do 16. svibnja, a od zagrebačkog gradonačelnika zahtijevaju potpisani ugovor o sanaciji prostora te mogućnost njegove prenamjene i novi ugovor o najmu.

Predstavnik udruge Cirkorama Nikola Mijatović je na konferenciji za novinare rekao kako su odmah po primitku poziva za predaju prostora Medike, njegovi korisnici zatražili sastanak u Gradskom uredu za imovinsko-pravne poslove i imovinu.

Na jučer održanom sastanku u Gradskoj upravi sudjelovao je pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport Ivica Lovrić, te im je, kaže Mijatović, obećano da će se prostor sanirati, prenamijeniti, da će u njega biti uloženo, da oni ostaju unutra, da nemaju namjeru rušiti prostor barem još godinu dana i da će dobiti novi ugovor. Dok s Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport imaju dobru komunikaciju, s Gradskim uredom za imovinsko-pravne poslove i imovinu nije takva situacija, naglasio je Mijatović.

"Tražimo konkretan stav Grada prema prostoru, da se očituju kakva je kulturna politika", rekao je Mijatović i dodao da osim toga traže i garancije da neće morati otići, jer su na jučerašnjem sastanku dobili samo zaključke koji im ne garantiraju ništa. Najavio je da za dva tjedna opet imaju sastanak s gradskim vlastima.

Mijatović je kazao da su, nakon što im jednoipolgodišnji ugovor s Gradom iz 2011. nije produžen, pokušali uspostaviti kontakt s gradskim vlastima, ali komunikacija se uglavnom svodi na dopise, iako cijelo to vrijeme redovno podmiruju svoje financijske obaveze prema gradu, bez da im je Grad pružio konkretan odgovor na pitanja o statusu i budućnosti tog prostora.

Glazbena umjetnica Sara Ercegović kazala je da pritisak na Mediku od strane gradskih vlasti, u vidu ignoriranja zahtjeva za komunikaciju, traje već duže vrijeme. "Zahtijevamo potpisani ugovor o sanaciji prostora i mogućnost njegove prenamjene, te novi ugovor o najmu, ali ne na godinu dana. Također. tražimo kontinuiranu i kvalitetnu komunikaciju s Gradom", istaknula je. Navela je da je peticiju za Mediku potpisalo više od 7000 ljudi.

"Teme vezane uz Mediku, često čujemo da je to noćni klub, ali je ona više od toga, to je platforma istomišljenika diljem svijeta s kreativnim rješenjima gdje se održavaju izložbe, radionice i predavanja. Medika objedinjuje 10-ak udruga, tri izvedbene dvorane, 12 ateljea, knjižnicu, radio Attack. Ne možemo ni nabrojati koliko nas ima, to nije samo noćni klub", poručila je članica Autonomnog kulturnog centra Attack! Sunčica Remenar.

Korisni prostora Medike ističu da u proteklih devet godina, koliko traje "legalna okupacija" nekadašnje tvornice lijekova "Medika", njenim prostorima na dnevnoj bazi prolazi stotine ljudi, kreativaca i posjetitelja raznolikih kulturnih sadržaja, što čini više od deset tisuća kreatora i sudionika programa godišnje, zbog čega se taj prostor i u kulturnoj strategiji Grada Zagreba predstavlja kao izrazito važan za nastajanje i razvijanje raznolikosti u kulturnoj produkciji. (Hina)