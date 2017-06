Dobre vijesti za dužnike u eurima - od idućeg mjeseca rate kredita bit će im manje. Kuna je ojačala u odnosu na euro čiji je tečaj nikad manji u posljednjih šest godina. Stručnjaci uvjeravaju da će zbog pozitivnih gospodarskih kretanja, u idućim mjesecima kamate na kredite biti još i manje.

Baš prije odlaska na godišnji odmor, lijepe vijesti za Ivu Tadić. Tečaj eura pao je sa 7,6 na 7,4, a samim time i njoj se smanjila rata kredita, i to za dvjestotinjak kuna.

"Nije neki veliki iznos, ali ja sam zadovoljna, s obzirom da je meni kamata fiksna. Oni koji imaju promjenjivu imat će puno više sreće", kaže Iva Tadić, korisnica kredita u eurima.

Do pada tečaja eura došlo je zbog jačanja kune. HNB je u sustav pustio 2,7 milijardi kuna, a ta financijska injekcija se odmah odrazila na ratama građana. Iva čak razmišlja i o novom, još povoljnijem kreditu, s promjenjivom kamatnom stopom.

"Nadam se da će me moja banka pozvati i ponuditi mi bolju kamatu. Ako ne tako, onda ću svakako potražiti neke ponude u drugim bankama gdje sam već čula da je kamata smanjena i krenuti u novi kredit, odnosno napraviti refinanciranje postojećeg", kaže Iva.

Cijela priča oko jačanja kune pada u vodu ukoliko dođe do rasta EURIBOR-a. To je parametar po kojem se izračunavaju kamate na kredite u eurima, a trenutno je on na povijesno niskim razinama i iznosi minus 0,3 posto. Ako naraste on, kamate odu u nebo.

No, takav scenarij, uvjeravaju stručnjaci, nećemo gledati još neko vrijeme.

"Referentne stope i dalje padaju, odnosno kamate se još dodatno snižavaju, kao i nacionalna referentna stopa i EUROBOR. Građani će sada dobiti obavijest da im se dodatno snižava kamatna stopa. Dakle, od osmog mjeseca će imati sniženje i zbog jedne i zbog druge stvari", kaže Vjeko Peretić, financijski savjetnik.

U prilog nižim kamatama ide i nedavni izlazak Hrvatske iz procedure prekomjernog deficita. Proračunski manjak smo sveli na minimum, a rezultate je dala i porezna reforma.

"To će generalno značiti dugoročno pad kamata, nižu premiju na rizik zemlje i sve ove parametre koji utječu na cijenu novca koju mi ovdje u hrvatskoj plaćamo", kaže Peretić

A da bi kamate mogle ići dolje, potvrdili su nam i iz Hrvatske udruge banaka.

"Može se očekivati pritisak na smanjenje kamatnih stopa ili ublažavanje njihova rasta ako na svjetskom tržištu započne najavljeni rast referentnih kamatnih stopa", poručuju iz HUB-a.

Gospodarstvo se, kažu, oporavlja, kreditni rejting zemlje je stabilan i ne pada, a sve se to mora pozitivno odraziti na rate kredita građana.

