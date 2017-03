"Nije put proglašen državnom tajnom. Riječ je o zahtjevu za dostavljanjem putnog naloga. Službe su odlučile da su to klasificirani dokumenti, u to se neću miješati. Put samo po sebi nije tajna, pa mi smo ga objavili prije nego što smo otišli. Najavili smo i koja je svrha. On je održan između dvije administracije i u mnogim elementima nije se moglo javno raspravljati, no kroz skorije vrijeme vidjet će se rezultati tih razgovora na polju ne samo međusobnih odnosa Hrvatske i SAD-a već i nekih ključnih elemenata koji brinu nas na jugoistoku Europe", izjavila je Kolinda Grabar-Kitarović u Požeško-slavonskoj županiji u koju je privremeno preselila ured ovog tjedna.

Putovanje predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović u SAD od 1. do 7. siječnja do sada je već izazvalo brojne rasprave i negodovanja, a SOA istražuje kako je procurila tajna diplomatska bilješka o predsjedničinim sastancima u SAD-u.



Joško Klisović, SDP-ov zastupnik u Saboru koji je radio u Uredu predsjednika Ive Josipovića, smatra kako je nedopustivo putovanje predsjednice proglašavati državnom tajnom.



"To je presedan. Proglasiti nešto tajnom nakon što je događaj završio i nakon što je dan dio informacija o tome je krajnje neozbiljno. Predsjednički programi se mogu proglasiti tajnim u njihovoj pripremnoj fazi pogotovo ako predsjednik ide u posjet državi visokog sigurnosnog rizika, što nije slučaj sa SAD-om. Tako da mi je potpuno nejasno zbog čega su te podatke proglasili tajnim podacima. To je protivno dosadašnjoj praksi ureda predsjednika", ocijenio je Klisović dodajući da prema Zakonu o pravu na pristup informacijama javnost ima pravo znati detalje o putovanju predsjednice u SAD.



Goran Beus Richemberg, saborski zastupnik HNS-a, smatra da je to nedopustivo.



"Očito je netko klasificirao dokument pa ćemo vidjeti što će se dogoditi nakon toga, ako dokument uopće postoji. Za sada je tema kao takva proglašena tajnom i mislim da je to krajnje nedopustivo," kazao je Richemberg.

"Nitko u Hrvatskoj ne smije biti 'veliki brat'"

Predsjednica je komentirala i to što je Fakultet političkih znanosti, na kojem je upisala doktorski studij, odbio dati podatke Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa o tome kada i koliko ona dolazi na predavanja. Grabar-Kitarović kazala je kako je zbog postupka Povjerenstva jako zabrinuta.

"To je privatni studij koji ja sama plaćam. Moram reći da sam se jako zabrinula kad sam čula da su se raspitivali na fakultetu. Naravno, ako postoji osnovana sumnja da netko drugi plaća studij, onda je to druga stvar. Ali da se netko raspituje da li ja pohađam predavanja, što radim, kakve ocjene dobivam...Ja imam pravo na privatnost kao i svatko drugi u Hrvatskoj i drago mi je da se fakultet tako postavio. To je stvar između fakulteta i mene - ako ne dolazim na fakultet, ako ne polažem ispite, neću dobiti svoj doktorat... Znate što? Povjerenstvo za sukob interesa treba se držati zakona o sprječavanju sukoba interesa. Nitko u ovoj državi ne smije biti veliki brat", kazala je Grabar-Kitarović.