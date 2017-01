Detalji boravka hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović u SAD-u javnosti su još uvijek nepoznati. Njezin ured, koji o svemu šuti, naknadno je promijenio i službenu obavijest oko datuma povratka predsjednice. I dok na Pantovčaku na sve načine pokušavaju opravdati tajnovitost oko puta, predsjedničino putovanje u Ameriku prokomentirao je analitičar Nove TV, prof. Tihomir Cipek.

Kako biste vi nazvali ovaj predsjedničin posjet SAD-u?

To je privatni posjet koji se nastojao promijeniti na jedan umjetan način u državnički. Ustav jasno propisuje da je predsjednica odgovorna za usklađivanje državne politike, a ona taj posjet nije nikome najavila, nije to uskladila s Ministarstvom vanjskih poslova i Vladom, što bi bilo normalno i uobičajeno. Dakle, ona je otišla u privatni posjet, malo se turistički slikala ispred ograda, a onda je, kad je vidjela da postoje prosvjedi u javnosti, to izgleda pokušala pretvoriti u državnički posjet.

Osnovno pravilo diplomacije jest da vas prima jednako rangirana osoba. Kad sam bio dijete, onda je to značilo himnu, državnu zastavu, počasnu gardu. Ničeg od toga sada nije bilo.

Profesore, je li sve ovo ponižavanje i predsjednice, ali i Hrvatske, jer u Hrvatskoj se ništa nije znalo.

O tome nema dvojbe. Čini se da se hrvatska javnost jednostavno željela prevariti. Na taj način se država ne zastupa, i to je jedan veliki problem, jer se vidi da jedna osoba koja obnaša važnu državnu funkciju, važna je državna institucija, nema smisla za obnašanje te funkcije.

Je li to neozbiljno?

Pa jest. To je neodgovorno prema građanima, rekao bih, i prema toj instituciji, i načinu na koji ta institucija treba građane učiti poštivanju vlastite domovine i vlastite države. Na taj način se ne odaje poštovanje svojoj domovini. Obično državnici ostanu kod kuće i svojim građanima zažele sretan Božić i Novu godinu, i ostale blagdane koje već dolaze.

Smije li Ured predsjednice tajiti susrete u SAD-u?

Ne, njegova je obaveza da kaže potpuno jasno da predsjednica ide u SAD, s kim će se sastati, kad će se sastati, otprilike naznačiti koja je svrha razgovora... Ne moraju se, naravno, reći svi rezultati razgovora, jedan dio može ostati tajan, ali se treba znati kuda zapravo hrvatska država ide i kakve će odnose Hrvatska imati s jednom tako važnom zemljom kao što su Sjedinjene Američke Države, jednom velesilom. A ne to tajiti.

Kako tumačite reakcije politike - od vlasti do oporbe?

Pa znate, mislim - licemjerno. Kako to često kod nas bude, ljudi koji su bili zaduženi da koordiniraju tu politiku, koji su se tu trebali naći pozvani i povrijeđeni, jer je njihov posao da čuvaju institucije hrvatske države, kao što je Ministarstvo vanjskih poslova, kao što je Vlada, jer očito je da predsjednica nije koordinirala ovaj svoj posjet s Vladom, trebali su udijeliti određene opomene i prijekore. To nismo čuli.

Opozicija je je tu nešto prigovorila, ali mlako. Rekao bih, ni oni koji su na vlasti ni oni koji su u opoziciji zapravo ne razumiju do kraja značaj predsjednice države, te institucije, a pokazuje se da ona, ako imate Vladu i predsjednika odnosno predsjednicu iz iste političke opcije, i nema baš previše smisla.