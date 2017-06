Jamnica, Belje i PIK Vinkovci na Burzi su objavili očitovanja uprava tih tvrtki na upite dioničara s glavnih skupština, vezanim uz obveze, potraživanja, jamstva i sudužništva Agrokoru i tvrtkama iz koncerna.

Na stranicama Zagrebačke burze danas su objavljene obavijesti nekoliko tvrtki iz sastava koncerna Agrokor koje izvješćuju kako će doći do odgode objava revizorskih izvješća o njihovu poslovanju. Kako navode, do odgode je došlo zato što je odlukom izvanrednog povjerenika Ante Ramljaka opozvan dotadašnji revizor, a nova revizorska kuća (PricewaterhouseCoopers, op.a.) izvijestila ih je kako zbog velikog opsega posla neće biti u mogućnosti dovršiti revizorska izvješća prije 31. srpnja ove godine, i to za 2016. godinu.

Riječ je o izvješćima za Belje, Jamnicu, PIK Vinkovci, Vupik, Zvijezdu, Ledo, Tisak i Žitnjak.

Nadalje, Jamnica, Belje i PIK Vinkovci na Burzi su objavili očitovanja uprava tih tvrtki na upite dioničara s glavnih skupština, vezanim uz obveze, potraživanja, jamstva i sudužništva Agrokoru i tvrtkama iz koncerna.

Po tim izvješćima, ukupan iznos prijavljenih potraživanja Jamnice iznosi 1,36 milijardi kuna. Pritom najviše, 1,06 milijardi, otpada na Agrokor. Belje pak potražuje ukupno 106,06 milijuna kuna, od čega najviše od PIK-a Vrbovec, 53,2 milijuna, no problem su mu dugovanja odnosno obveze, koje iznose ukupno 987,6 milijuna kuna, od čega za Agrokor - 899,6 milijuna.

PIK Vinkovci potražuje 36,5 milijuna kuna: najviše, 14,1 milijun, od tvrtke Eko Biograd te 11,04 milijuna kuna od Konzuma. Eko Biograd je tvrtka-kći PIK-a Vinkovci, kao i tvrtka Felix, a njihove ukupne obveze iznose čak 1,1 milijardu kuna. Najveći dio opet otpada na Agrokor - 799,5 milijuna kuna, te Agrokor trgovinu - 294 milijuna.

Ukupan iznos potencijalnih obveza Jamnice temeljem sudužništva i jamstava u korist Agrokora iznosi nevjerojatnih 27,08 milijardi kuna, a u korist povezanih osoba 4,13 milijardi. PIK Vinkovci pak navodi kako je ukupan iznos njihovih potencijalnih obveza po osnovi sudužništava i jamstava u korist Agrokora - 21,08 milijardi kuna, a u korist povezanih osoba 37,38 milijuna kuna.

Jamstva koja su izdana u korist Agrokora nameću Belju obveze od čak 19,35 milijardi kuna, čemu valja pribrojiti još i sudužništvo u korist samog Agrokora, u iznosu od 375 milijuna kuna. Jamstva i sudužništva u korist drugih tvrtki u koncernu iznose 879,09 milijuna kuna.

U očitovanjima svih triju tvrtki navodi se kako ti iznosi nisu finalni, jer je u tijeku usklađivanje potraživanja s vjerovnicima.