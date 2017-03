Predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak pozvao je Vladu da objasni tko će platiti trošak njihove odluke o cijeni plina jer će na kraju to građani negdje platiti. Nada se da razliku između tržišne i dirigirane cijene plina neće platiti samo HEP i Plinacro svojim gubicima.

Smatra da će na taj način samo Ina ostvarivati ekstra dobit prodajući HEP-u plin po tržišnoj cijeni. Postoji mogućnost da se vlada dogovori s Inom da prodaje HEP-u plin po nižoj cijeni.

"Ne može je natjerati, čak i Ina to ne može radit jer su dioničko društvo, može raditi ako dobiju kompenzacijske mjere od vlade i ako to vlada učini onda je pitanje koliko će koštati te kompenzacijske mjere. Može to koštati više nego što je INA ustuknula na cijeni plina pa ćemo opet imati neke kaznene prijave i cirkuse oko Ine", kazao je Vrdoljak.