Institucije su ovoga puta ipak reagirale - majka zlostavljačica prisilno je hospitalizirana, dijete joj je oduzeto i smješteno u udomiteljsku obitelj.

Dijete koje je zlostavljala majka u zagrebačkom naselju Novi Jelkovec smješteno je u udomiteljsku obitelj, potvrdila nam je Tatjana Brozić Perić, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zagreb.

Majka, koja je dijete zlostavljala, prisilno je hospitalizirana, potvrđeno nam je u PU zagrebačkoj.

Sve je počelo u ponedjeljak navečer kada su stanovnici tog prigradskog naselja čuli viku i psovanje. Situaciju je opisala K.J. koja nam je i javila za slučaj.

"Djevojka od dvadesetak godina koja sebe naziva majkom sinoć je oko 23 sata bila s malim djetetom od dvije godine vani. Ne bi to toliko bilo strašno da ona konstantno ne zlostavlja to dijete. Psuje joj, vrijeđa ju, prijeti da će je staviti u dom. Ali sinoć je dotakla dno i to je bilo nešto na što nisam mogla okrenuti glavu", kaže K.J., koja je sa svog prozora ugledala zastrašujući prizor.

"Dok je djete rukama prekrivalo svoje lice, ona ju je čupala zaista i rekla joj: "Oćeš da te ubijem, majku ti je..m! Sad ću te pod auto baciti, pi... ti materina!"", kaže svjedokinja koja je povikala s balkona na majku zlostavljačicu.

"Ona se počela derati da je to dijete Turčina i da oni tako ogajaju. Pozvala sam policiju i odmah su izašli na teren. Kad sam im krenula davati podatke, rekli su da znaju o kome se radi", kaže K.J., dodajući da su policajci pronašli majku i dijete, ali da je tek tada počela prava drama.

"Ona čupa dijete iz tricikla i počinje bježati, policijski službenici jure za njom i pokušavaju joj uzeti dijete, ali ne ide. Policija zove pojačanje, dolaze još dva ili tri službenika s kombijem. Dreka, galama. Malena curica plače i zapomaže, čuješ kako je uplašena. Tijekom cijelog događaja skupilo se tridesetak susjeda koji su pričali kako su je prijavljivali već sto puta, ali nikad nitko ništa nije poduzeo", kaže K.J., koja se pita treba li nam još jedan slučaj malenog Denisa i zašto institucije ne rade svoj posao.

Majka prisilno hospitalizirana

Institucije su, međutim, ipak proradile. Iz policije su nam potvrdili da su doista intervenirali po prijavi građana te da su policajci vrlo brzo shvatili da je osoba s djetetom u stanju rastrojenosti, pa su pozvali i hitnu pomoć. Nakon intervencije kolima hitne pomoći prevezena je u zdravstvenu ustanovu gdje je prisilno hospitalizirana.

Iz policije nismo uspjeli doznati koliko su puta morali intervenirati zbog ove majke, no te podatke, kažu, ne daju. Slično pitanje smo uputili i nadležnom Centru za socijalnu skrb, no ni oni nam to nisu otkrili.

Brozić Perić nam je potvrdila da je ih je policija obavijestila u utorak, 6. lipnja u jutarnjim satima, da su imali anonimnu prijavu susjeda o prijetnjama majke maloljetnom djetetu.

"Nakon toga djelatnici Podružnice Sesvete odmah izlaze na teren u obitelj majke, gdje zatiču baku i dijete. Prema izvješću policije i navodima bake, nakon policijske intervencije prethodnu noć, majka je odvedena i prisilno hospitalizirana. U daljnjem provođenju postupka, Centar za socijalnu skrb primjenjuje instrumente kojima procjenjuje sigurnost djeteta te odlučuje poduzeti žurnu mjeru izdvajanja djeteta iz obitelji. Dijete je nakon toga tijekom dana smješteno u udomiteljsku obitelj", kaže Brozić Perić.