Predstavnici Hrvatske stranke prava Ante Starčević predali su u srijedu u Općini Jasenovac zahtjev za postavljanje nove ploče HOS-a za poginule u obrani Općine Jasenovac 1991. na isto mjesto s kojeg je nedavno uklonjena zbog toga što je na njoj, u okviru grba HOS-a i pozdrav "Za dom spremni".

Zahtjev su predali glavni tajnik HSP AS Pero Ćorić i član Predsjedništva stranke i vijećnik u skupštini Sisačko-moslavačke županije Dario Hegel, izvijestili su iz HSP AS.

"Nadamo se da živimo u pravnoj državi, a svjesni činjenice da se zakon nije mijenjao od zadnjeg izdavanja suglasnosti do danas očekujemo pozitivno rješenje u za to predviđenom roku. Svako zaobilaženje zakona potvrdit će nam slutnje da smo taoci samovoljnog tumačenja zakonskih odredbi od strane Vlade RH i parcijalnih interesa sadašnje vladajuće većine koju kontroliraju Predrag Štromar i Milorad Pupovac sa svojim interesnim skupinama", poručuju iz HSP AS.

Iz te stranke podsjećaju kako je i postavljanju prvotne ploče HOS-a, koja je postala spornom zbog pozdrava "Za dom spremni" i zbog toga nedavno premještena iz Jasenovca u Novsku, prethodilo podnošenje službenog zahtjeva Općinskom vijeću Općine Jasenovac i Županijskoj skupštini Sisačko–moslavačke županije za odobrenjem postavljanja ploče te je sukladno važećim propisima i zakonima temeljem odobrenja ploča svečano i javno postavljena.

HSP AS: "To je stari hrvatski pozdrav"

"Zaštita starog hrvatskog pozdrava 'Za dom spremni' i svih drugih hrvatskih svetinja nema alternative za HSP AS. U skladu s vrlo jasno postavljenim ciljevima znat ćemo iznaći mehanizme u provođenju navedenog", poručuju iz HSP AS.

Grb HOS-a s pozdravom Za dom spremni, koji su HOS-ove postrojbe koristile tijekom Domovinskog rata, registriran je u Ministarstvu uprave.

No za razliku od HOS-a i dijela javnosti koji smatra da se radi o starom hrvatskom pozdravu, neki povijesničari, i lijeve i desne provenijencije, poput bivšeg ministra Zlatka Hasanbegovića, tvrde da se radi o ustaškom pozdravu.

"To je ustaški pozdrav i zato sa sobom nosi hipoteku. Osim u jednom slučaju, a to je kad je unutar grba HOS-a pod kojim se ta postrojba borila u Domovinskom ratu," rekao je nedavno Hasanbegović za Novi list.

Komentirajući premještanje ploče iz Jasenovca predsjednik Sabora Gordan Jandroković rekao je nedavno da u tom mjestu (u kojemu je bio ustaški koncentracijski logor u vrijeme NDH) taj pozdrav uz pravnu ima i etičku i civilizacijsku dimenziju. (Hina)