Hrvatska politika u srpnju je bila obilježena odjecima odluke o arbitraži sa Slovenijom, ali i novoformiranom Vladom HDZ-a i HNS-a. DNEVNIK NOVE TV donosi CROBAROMETAR, redovito mjesečno istraživanje koje na najbolji način odražava raspoloženje birača.

HDZ NA ''GODIŠNJI'' ODLAZI KAO PRVI IZBOR



Hrvatska demokratska zajednica srpanj završava s potporom od 33,6 posto birača. A iza nje je na pristojnoj udaljenosti SDP koji u ovom trenutku može računati na 22,4 posto potpore ispitanika.



Živi zid već 4 mjeseca sa sličnom potporom, ovaj put je na 7,6 posto. A MOST je od parlamentarnih izbora, pa i izlaskom iz Vlade, u padu. Srpanj završavaju s potporom od 6,2 posto ispitanika.



STRANKE BEZ KOJIH SE NE MOŽE VLADATI



Stranka Milana Bandića – Stranka rada i solidarnosti uživa potporu od 4,7 posto. Zatim je slijedi HSS s 2,7 posto potpore. HNS uživa manju potporu nego mjesec prije, sada je na 1,9 posto. IDS je na 1,7, a HSZ na 1,6 dok stranka Pametno može računati na potporu od 1,6 posto. Posljednja stranka iznad 1 posto je Promijenimo Hrvatsku, ima 1,2 posto.

STRANKE ISPOD 1 POSTO, ALI SU ''VAŽNE I GLASNE''



Ostale stranke kao Reformisti (0,9%), HDSSB, HRAST, Nova ljevica (0,5%), Neovisni za Hrvatsku (0,4%), HSLS (0,3%), HDS, Abeceda demokracije te Snaga imaju manje od 1 posto ili ukupno uživaju potporu 3,7 posto birača. Za neku drugu stranku glasovalo bi 1,8 posto birača, a neodlučnih je 9,1 posto.



HRVATSKI SMJER UOBIČAJENO LOŠ



Smjer kojim ide Hrvatska i dalje je loš, no čini se da je zaustavljen rast pesimizma, jer dva mjeseca zaredom 64 posto građana misli kako zemlja ide u lošem smjeru. A da zemlja ide u dobrom smjeru, misli pak 28 posto ispitanika, ne zna njih 8 posto.



VLADINE POLITIKE I DALJE NEPOPULARNE



Vladine politike i dalje većina građana ne odobrava, točnije njih 56 posto, ali ih zato odobrava njih 34 posto, ne zna njih 10 posto.



VEĆINA SMATRA – VLADA ĆE ODRADITI CIJELI MANDAT



Zato već treći mjesec raste broj ispitanika koji misle kao će Vlada odraditi mandat do kraja. To u ovom trenutku misli 58 posto ispitanika, a da će se koalicija raspasti i prije, misli njih 31 posto, ne zna 12 posto.

Istraživanje je provela agencija IPSOS od 1. do 18. u mjesecu na uzorku od 978 punoljetnih građana iz cijele Hrvatske. Podaci se prikupljaju metodom osobnog anketiranja. Maksimalna pogreška uzorka iznosi /- 3,3%, a za rejtinge stranaka /-3,6%.