Osim drugog kruga lokalnih izbora, pred Andrejem Plenkovićem veći je izazov - prikupiti potrebnu parlamentarnu većinu ili priznati poraz koji će dovesti do prijevremenih parlamentarnih izbora.

Predsjedništvo HDZ-a jučer se okupilo kako bi analiziralo rezultate u prvom krugu lokalnih izbora. I dok su zadovoljni ostvarenim u većem dijelu Hrvatske, tražio se i krivac zbog poraza u Zagrebu.

Daleko je od gradonačelnika, ali svoj rezultat u Zagrebu, Drago Prgomet ne doživljava porazom. "Podsjetio bih vas da smo mi prije četiri godine, odnosno da je naš kandidat prije četiri godine kao kandidat desnice s 8 stranaka dobio manje nego ja kao kandidat HDZ-a ove godine, i to u situaciji kad smo imali puno ozbiljnijeg kandidata", kazao je Prgomet.

Na izbore u Zagrebu se išlo s figom u džepu, smatra dio Predsjedništva. "Bruna Esih i Zlatko Hasanbegović otišli su s jednom listom i to nije po meni trebalo napraviti. Da smo ostali jedinstveni naravno da bi rezultat bio puno bolji", kazao je Božidar Kalmeta. Na pitanje je li to na neki način pljuska predsjedniku stranke, kazao je: "Nije, nije. To je pljuska onima koji su otišli".

Pavo Barišić je na pitanje tko je kriv odgovorio: "Pa nema krivih". Branko Bačić, predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a, kazao je: "Danas je tema lokalni izbori, analiza prvi izborni, pripreme za drugi izborni krug".

Vremena je sve manje, a većini u Saboru - još nisu ni blizu. HDZ s dijelom svojih dosadašnjih partnera trenutačno ima siguran 61 od potrebnih 76 glasova. U ovom trenutku ne mogu računati ni na sve zastupnike manjina. Furio Radin potporu neće dati dok se HDZ ne ogradi od izjave Milijana Brkića. Uz potporu svih onih koji su podržali Jandrokovića brojka bi se popela na 73 zastupnika, ali ne bez cijene.

Čačić će glas svog jedinog zastupnika uvjetovati ulaganjem u sjever Hrvatske. Ivan Lovrinović ostaje, kaže, pri svome. Na njegov glas ne mogu računati, ali član njegove stranke Ivica Mišić još nije odlučio. Željko Lacković vjeruje da mu je prošlo svrstavanje uz vladajuće donijelo gubitak na lokalnim izborima. Svoj stav će, kaže, reći nakon konzultacija s predsjednicom, ali ne želi da njegov glas bude presudan. Marin Škibola i Tomislav Saucha na naš upit nisu se izjasnili.

"Bruna Esih, Zlatko Hasanbegović i gospodin Glasnović u određenim nijansama ne razmišljaju kao trenutna većina u Saboru ili Vladi, ili kao premijer, ali da, definitivno će se moći naći zajednički jezik jer isti nam je cilj", kazao je Ivan Anušić, član Predsjedništva HDZ-a.

Do klimave većine od 76 glasova HDZ može doći jedino uz njihova tri glasa. No oni podršku uvjetuju izbacivanjem iz jednadžbe - SDSS-a. A bez SDSS-a brojka se ponovno vraća na 73 pa tu ni eventualni glas Furija Radina ne bi mnogo promijenio.