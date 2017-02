Zapelo je u srijedu oko kandidata za predsjednika Uprave Podravke. Dva su imena u igri - Gordan Kolak bliski suradnik ministra Damira Krstičevića i bivši prvi čovjek Dokinga te Marin Pucar nekadašnji član uprave Podravke koji slovi kao osobni izbor ministra Gorana Marića s kojim smo jutros razgovarali u Sisku.

Kada će se konačno riješiti situacija s Podravkom?

Ne znam. Ta je odluka na Nadzornom odboru, nije do mene. Republika Hrvatska ima samo tri člana Nadzornog odbora od devet. Mi ničim ne možemo utjecati na izbor Uprave. To je odgovornost na Nadzornim odboru i ovo više nisu ni spekulacije. To su podvale da u tom sudjelujem. Nemam nikakve kontakte ni jučer ni danas s Nadzornim odborom i neka konačno odluči tko je u Upravi. Samo je stalo Republici Hrvatskoj da ta Uprava bude kompetentna, a pojedinci me uopće ne interesiraju i ne sudjelujem u ovakvim podmetnutim podvalama i spekulacijama.

Tko Vam podvaljuje?

Nemam pojma, niti me interesira.

Dakle, demantirate da imate svog čovjeka?

Mene pojedinci uopće ne interesiraju. Nemam ni u jednom segmentu svog čovjeka, a kamoli.. pa nemam glasnogovornika, a kamoli nekog čovjeka za predsjednika Uprave Podravke.

Pucar, dakle nije vaš čovjek?

Ne. Ne. Tog gospodina nisam sreo u životu.

Jeste li nudili ostavku ako Pucar ne prođe?

Sa premijerom Plenkovićem ne razgovaram ucjenjivački, niti ću ikada razgovarati tako. To nije čak ni spekulacija, to je jedna odvratna podvala.

Je li se to pretvorilo onda u obračun unutar HDZ-a samo?

Nemam pojma, ja se ne obračunavam ni s kim.

Koliko ovo šteti Podravci, ovako se navlačiti danima oko šefa uprave?

Ne znam, neka o tome razmišljaju oni koji na silu pokušavaju nametati rješenja Nadzornom odboru, a ja prepuštam da Nadzorni odbor odgovorno, stručno i kompetentno odluči tko je u Upravi.

A tko je to, ako kažete da to niste Vi? Tko nameće na silu?

Vi to bolje znate, vidite tko vrši pritisak kroz medije.