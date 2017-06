Od 1. srpnja i takozvani mali obveznici dužni su nabaviti fiskalne blagajne. Riječ je uglavnom o obrtnicima s godišnjim prihodom do 230 tisuća kuna i koji nisu obveznici PDV-a.

Počeo je još jedan krug proširenja fiskalizacije. Od 1. srpnja i takozvani mali obveznici dužni su nabaviti fiskalne blagajne. Riječ je uglavnom o obrtnicima s godišnjim prihodom do 230 tisuća kuna i koji nisu obveznici PDV-a.

Novi krug fiskalizacije znači nove brige za mnoge obrtnike. "Sada nam ostaju manji obveznici, recimo postolari, neka starija zanimanja, znači nisu to sad samo mladi ljudi nego dapače stari ljudi, kojima će biti vrlo teško prilagoditi se ovakvom načinu poslovanja", kaže Đurđica Mostarčić iz Hrvatske obrtničke komore.

Gotovo 15.000 obrtnika vremena za učenje ima još samo do 1. srpnja. Do tog roka novi obveznici fiskalizacije dužni su nabaviti naplatni uređaj, preuzeti u FINA-i digitalni certifikat za postupak fiskalizacije te osigurati internetsku vezu radi razmjene podataka s Poreznom upravom. Sve to iziskuje poprilično vremena.

"Certifikat Fine, minimalna nekakva blagajna ili neki softver, vi to ne možete odraditi, ne računajući opremu ako netko nema u radioni kompjutor, znači legalni operativni sustav i tako dalje.. Ispod 2 do 3 tisuće kuna vi se ne možete legalizirati. To je pola plaće jednog malog obrtnika poput mene", kaže nam Zoran.

Problem bi im mogli stvarati i stroži propisi kada je o radnom vremenu riječ. "Bilo koju promjenu koju želite napraviti uz radno vrijeme ili uz neku drugu situaciju morate prvo napraviti putem vašeg knjigovođe, i nećete to biti u mogućnosti to učiniti sami putem fiskalne kase", kaže Mostarčić.

Izvan službenog radnog vremena računi se ne smiju izdavati. A u današnje vrijeme, kad posla nema mnogo, kaže Zoran, on si ne može si dopustiti luksuz da ne radi onda kada njegovim klijentima to treba. "Radiš kad imaš. Ja popravim televizor u 11 sati navečer. Pa da baš dođe mušterija u pol 12 po njega, a bilo je i takvih slučajeva, pa ja ću mu u pol 12 izdati račun jer ću napisati radno vrijeme od 0 do 24."

Dogodi li se pak dan bez mušterija, Poreznoj će morati objašnjavati zašto tog dana nisu izdali ni jedan račun.

