Ruski Sberbank ne odustaje od borbe protiv novog kredita koji je isposlovala izvanredna uprava u Agrokoru. Blokirali su Agrokorove tvrtke u Srbiji Frikom i Dijamant da ih izvanredna uprava ne može prodati ni založiti za kredit. Ekonomski stručnjaci smatraju da uvjeti novog kredita, koji daje američki fond rizičnog kapitala, nisu povoljni.

Umjesto ruskih banaka povjerenik Ante Ramljak odabrao je američki fond rizičnog kapitala. Nikada nije svejedno tko daje novac, ističe ekonomski analitičar Luka Brkić.



"Posebno naglašavam taj značaj kvalitetnog jamca, to je država. I Hrvatska je to napravila svojim Lex Agrokorom. Jamče visoku zaradu, jamči im prvi naplatni red, jamči im taj senioritet. Dakle, nije nešto što bi se trebalo slaviti kao posebno povoljan aranžman. On to naprosto nije", kaže Brkić.

S druge strane, Rusi su tražili stručnije ljude u izvanrednoj upravi, htjeli su znati na što će se trošiti novac, sudjelovati u restrukturiranju, jeftiniji i manji kredit od dogovorenog, te prvenstvo naplate njihova posljednjeg kredita od 100 milijuna eura.

Ekonomski analitičar Andrej Grubišić ističe da je američki fond ušao u veliki rizik pa su zato i takvi uvjeti.

"Postoji vrlo velika mogućnost da neće dobiti ništa iz ove transakcije. Vjerojatno to nije njihov plan. Mislim da bi oni bili jako sretni kada bi zaradili 10 ili 20 posto na ovoj transakciji, ali nema nikakve garancije da hoće", kaže Grubišić.

Prema ovom dogovoru Agrokor treba vratiti milijardu i 60 milijuna eura najkasnije za tri godine. Sam povjerenik Ramljak priznaje da je Konzumu pao promet za više od 10 posto, a dio stručnjaka smatra kako će biti jako teško vratiti kredit u tom roku. A kada se ne budu mogli svi vjerovnici naplatiti nastaju problemi i moguće tužbe.

"Tada će se moći potezati neki drugi instrumenti naplate pri čemu će nastati gužve pred golom kada do toga dođe, jer svi se ne mogu naplatiti u potpunosti", ističe Brkić.

Novi ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković smatra da država nije u opasnosti.



"Jer izvanredni povjerenik koji upravlja Agrokorom, on to upravlja zajedno s vijećem vjerovnika. Oni koji potražuju sudjeluju u upravljanju, sudjeluju u donošenju odluka", kazao je Bošnjaković.

Sberbank zasad ne želi dati novac za novi kredit jer smatraju da se omogućava velika zarada fondu koji u kompaniju nije uložio ni kune, nego je kupio dug po nižoj cijeni, dok se njima, koji su Agrokoru posudili toliki novac, odbijaju ispuniti i logični uvjeti.

