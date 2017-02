Talasemija minor ili urođena anemija. Andreja Plenkovića, hrvatskog premijera, ova je dijagnoza spasila od služenja vojnog roka u JNA, a postavljena mu je, kako je sam pojasnio za Nacional, u srednjoj školi. Kazao je kako je anemiju naslijedio po obiteljskoj liniji te da više članova njegove uže i šire obitelji ima istu bolest.



"Simptomi se očituju u obliku intolerancije na zahtjevnije fizičke napore što je izazivalo brže zamaranje i teže podnošenje fizičkih napora što me tada limitiralo da se, primjerice, rekreativno bavim sportom", opisao je premijer svoje bolesničko iskustvo dodavši i da je kao terapiju uzimao preparate željeza.



Dr. Dijana Ramić-Severinac dobro je upoznata s talasemijom minor jer je u njezinoj obitelji prisutna desetljećima. Imali su je njezini roditelji, a naslijedila su je i njezina djeca.



"Riječ je o nasljednoj hematološkoj bolesti koja je česta u mediteranskom podneblju, a nastaje zbog mutacije gena koji je odgovoran za hemoglobin. Talasemija minor je najčešće asimptomatska ili su prisutni simptomi blage anemije, a uglavnom se otkriva slučajno kada u krvnoj slici nailazimo na povišene eritrocite i trombocite, a snižen hemoglobin. Kod talasemije minor vrijednosti željeza su visoke pa je u tom slučaju terapija željezom kontraindicirana", pojašnjava dr. Ramić-Severinac.

Urođena anemija nije prepreka za vojsku

Osoba koja ima talasemiju minor možda će se malo brže umarati, pucat će joj kosa i nokti, možda će joj srce brže lupati kod većih fizičkih napora, ali ništa ozbiljnije od toga. Na pitanje bi li osoba koja ima talasemiju minor mogla normalno služiti vojni rok, doktorica odgovara:



"Ne vidim zašto ne. Takva dijagnoza ne bi trebala utjecati na vojni rok. Kod većih fizičkih napora može se javiti tahikardija, osobe koje imaju talasemiju minor imaju nešto slabiji imunitet i podložniji su infekcijama, ali, primjerice, moj sin srednjoškolac se najnormalnije bavi sportom godinama", pojašnjava dr. Ramić-Severinac.



U kasnijoj fazi bolesti može doći do razrjeđivanja kostiju, ali to također, navodi, ne predstavlja veći problem za oboljele. Zbog hemolitičke anemije, odnosno razaranja crvenih krvnih zrnaca, neke će osobe imati povećanu jetru ili slezenu.



Terapije za talaesmiju minor najčešće nema, a kao što je naglasila i ranije, uzimanje preparata na bazi željeza, kao što je to uzimao Plenković u mladim danima, je kontraindicirano.



"Ako je željezo jako visoko, vadi se feritin i radi venepunkcija (puštanje krvi). Ako je pacijent u lošoj fazi, također se može raditi i transfuzija", kaže liječnica.



S obzirom da je talasemija minor česta u mediteranskom podneblju, neke su zemlje uvele obavezno testiranje za osobe koje žele stupiti u brak, odnosno imati djecu. Naime, ukoliko muškarac i žena oboje imaju talasemiju minor, dijete će dobiti talasemju major a ona je puno opasnija te između ostalog skraćuje životni vijek oboljele osobe.