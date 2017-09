Hrvatskoj se događa pravi demografski potop. Više umrlih nego rođenih i iseljavanje mladih obitelji ispraznili su slavonska sela. U Kućancima Đakovačkim više nema obrtnika, zatvorena je trgovina, a mise se služe samo jednom na mjesec. Područna škola spala je na samo tri đaka i to iz susjednog sela, Preslatinaca. Jedini učenici tri su brata.

Sat matematike u osnovnoj školi u Kućancima Đakovačkim.

"Jedan, dva, tri, četiri, pet...", broji Stjepan Bobinac, učenik prvog razreda.

Stjepan, Mislav i Patrik Leon učenici su prvog, trećeg i četvrtog razreda.

Sjede u istoj učionici, iz iste su obitelji i jedini su učenici cijele područne škole.

"Idem sa svojom braćom, s Mislavom i Stjepanom", objašnjava Patrik Leon Bobinac, učenik 4. razreda.

"Ja sam ovdje u Kućancima 22 godine. Počela sam sa 23 učenika u četverorazrednoj kombinaciji i evo, iz godine u godinu broj se smanjivao", kaže učiteljica Jadranka Novaković.

Broj učenika desetkovan je i u matičnoj školi u Drenju.

"2010. godine kad sam postao ravnatelj bilo je 282 učenika u ovoj školi. Sad imamo 191 učenika. To je 91 učenik manje u 6 godina. To je praktički elementarna nepogoda", ističe ravnatelj OŠ Drenje Darko Čota.

Nepogoda koja je opustošila nekad bogata slavonska sela.

"Imali smo stolara, kolara, kovača, gostionu, trgovinu... Sve smo imali. Danas nema ništa", prisjeća se mještanin Jozo Tarnaj iz Kućanaca Đakovačkih.

Mladi su otišli, selo izumire, pa se i misa služi tek jednom na mjesec.

"Ima 34 prazne kuće i u 37 ima nekog u kućama", kaže Jozo.

Stjepan, Mislav i Patrik su iz susjednog su sela, no i Preslatinci su bez djece.

"Da mi sada odselimo... To bi bilo skoro cijelo selo. Samo mi i još jedna obitelj ima petero djece, drugi svi po jedno", kaže majka školaraca Jasmina Bobinac.

Sa sedmero djece, ova je obitelj iznimka. No, nije lako.

"Teško, pomalo kažem. Borimo se koliko možemo. Imali smo nekih donacija, nešto malo novca", kaže i otac Benedikt Bobinac.

Žive od socijalne pomoći jer oboje roditelja su - bez posla.

"Sve politike do sada su krive za lošu demografsku sliku"

Ove je godine u Osječko-baranjskoj županiji upisano čak 440 prvašića manje.

"Ti trendovi se nisu dogodili preko noći, trendovi se stvaraju godinama. Nažalost, vrlo direktno i vrlo jasno moram reći da sve politike do sada nisu imale niti razumijevanja za hrvatski narod i za hrvatsku državu. I one su glavni uzrok što je ovako loša demografska slika u cijeloj Hrvatskoj, a posebno kod nas u istočnoj Hrvatskoj. Ljudi su izgubili vjeru i nadu u budućnost, u politiku i institucije i sve ono što čini jendu državu državom, onda se odlučujete na odlazak i zasigurno se ne odlučujete zasnovati obitelj ovdje u Hrvatskoj. I ako zasnujete obitelj onda gledate da to ne bude s puno djece jer se bojite za budućnost vlastite djece", rekao je osječko-baranjski župan Ivan Anušić te najavio kako od 1. siječnja 2018. godine kreću s potpuno besplatnom prehranom za svu osnovnoškolsku djecu.

Radi se o projektu vrijednom 21 milijun kuna koji će Osječko-baranjska županija vezati s lokalnim OPG-ima i na taj način i poticati proizvodnju hrane s domaćih njiva.

