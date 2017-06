Davor Božinović novi je ministar unutarnjih poslova RH.

Davor Božinović rođen je 1961. godine u Puli. Njegova obitelj porijeklom je iz Boke Kotorske, a otac mu je bio kapetan u Ratnoj mornarici Jugoslavenske vojske. Nakon djetinjstva provedenog u Puli, u vrijeme studija preselio se u Zagreb. Upisao je Fakultet političkih znanosti gdje je kasnije i doktorirao i to na području međunarodnih odnosa i nacionalne sigurnosti.

Nakon što je počeo obnašati dužnosti savjetnika veleposlanika Republike Hrvatske, živio je u raznim zemljama regije, te tako, osim engleskog, naučio tečno govoriti i bugarski jezik. Ima suprugu i dvoje djece.

Široj javnosti najpoznatiji kao ministar obrane Republike Hrvatske u Vladi Jadranke Kosor.

Profesionalna karijera



1987. godine postao savjetnik u Republičkom sekretarijatu za narodnu obranu Hrvatske. Nakon što se Hrvatska osamostalila, postao je predsjednik komisije u Ministarstvu obrane Republike hrvatske.

1994. godine Božinović je postao diplomat i savjetnik u Odjelu za konzularne poslove, što je dio Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske. Najprije je radio kao savjetnik u veleposlanstvima u Bugarskoj i Bosni i Hercegovini, a onda je postao i hrvatski veleposlanik u Srbiji i Crnoj Gori i to od 2002. do 2004. godine. Dužnosti u ministarstvu vanjskih poslova obnašao je do 2005. godine.

2004. godine Božinovića je tadašnji predsjednik Stipe Mesić imenovao predstojnikom Ureda predsjednika Republike Hrvatske, a već sljedeće godine postao je veleposlanik u Misiji Republike Hrvatske pri NATO-u.

2011. godine, navodno na nagovor Jadranke Kosor, Božinović je ušao u Hrvatsko demokratsku zajednicu. Do tada je bio državni tajnik za politička pitanja u Ministarstvu vanjskih poslova te posebni izaslanik predsjednice Vlade RH za jugoistočnu Europu, ali ga je Kosor nakon pristupanja HDZ-u predložila za ministra obrane. Na toj funkciji ostao je do kraja mandata te Vlade.

Na parlamentarnim izborima 2015. godine Božinović nije uspio dobiti saborski mandat, a on sam rekao je da je to zbog njegova neslaganja s tadašnjim predsjednikom HDZ-a Tomislavom Karamarkom.

Kao saborski zastupnik bio je predsjednik Odbora za međuparlamentarnu suradnju, član Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, član Odbora za europske poslove, član Odbora z obranu, član Odbora za vanjsku politiku i član Izaslanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a.