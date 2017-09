Probleme već danima uzrokuje obilna kiša. Meteorlolog Nove TV Darijo Brzoja zna koliko je kiše palo u posljednja 24 sata i bliži li se kraj ovako obilnim oborinama.

Kiša je velike probleme donijela Ogulinu, no prema službenim podacima s DHMZ-ovih postaja bilo je i mjesta s većom količinom kiše. Ukupno, u posljednjih 48 sati, i to samo do ovog jutra u 8 sati, najviše kiše palo je u Rabu - čak 193 litre.

"Da ne bi bilo zabune, svi ovi podaci govore o ogromnoj količini oborine u vrlo kratkom vremenu. Kad je riječ o posljedicama, gotovo da nema razlike - uz ovoliku kišu, manjoj šteti može pogodovati jedino povoljniji teren ili eventualno infrastruktura. No, budite sigurni, od mjesečne količine u jednom vikendu teško se tko može obraniti. Ovi će podaci do sutra vrlo vjerojatno biti i nešto promijenjeni. No, kiši nije kraj. Već sutra nas očekuje nova. U utorak vrlo vjerojatno ponovno obilna, i to na istom ovom području. Nažalost, vrlo izvjesna je ponovno i na sjeveru Dalmacije, primjerice na zadarskom području", rekao je Darijo Brzoja.

Prognoza vremena

Već u ponedjeljak nam stižu nove oborine, prvo na sjevenom Jadranu i u gorju, a poslijepodne će se za početak slaba kiša polako širiti prema središnjim krajevima i sjevernoj Dalmaciji. U utorak bi opet mogla biti obilnija, prije svega na Jadranu, ali i u gorskoj i središnjoj Hrvatskoj.