"Most se u potpunosti slaže s predsjednikom Vlade da se krene u otkup i preuzimanje većinskog udjela u Ini. Ta je tvrtka od strateškog nacionalnog interesa za Hrvatsku, od nje se neće odustati. Mislim da je svima poznato koliko je Most bio za to da se ona zadrži kao nacionalni interes, zbog toga se nismo libili riješiti niti bilo kakvih fotelja, niti Sabora niti Vlade da bismo zaštitili Inu", rekao je Božo Petrov, predsjednik Sabora i predsjednik Mosta, nakon što je premijer Andrej Plenković objavio da Hrvatska kreće u otkup MOL-ovog udjela u Ini.



Petrov je rekao da o Ini i drugim strateškim tvrtkama redovito razgovaraju te da su otprije znali da bi se mogla donijeti ovakva odluka. "Nije ova odluka donesena u 10 sekundi, o ovoj mogućnosti već se odavno razgovaralo u Vladi. Danas se samo potvrdilo da je to najbolji mogući smjer kojeg Hrvatska u ovom trenutku može zauzeti", rekao je Petrov, dodajući da je sada bitno pripremiti radnu skupinu i sve aktivnosti za smjer kojeg je najavio Plenković.

"Detalje o tome možete dobiti kada radna skupina donese zaključke i kada o tome predsjednik Vlade obavijesti javnost", rekao je Petrov, dodajući da za njih arbitraža nije bila upitna s obzirom na način na koja su bila prodana upravljačka prava kao i način na koji je MOL upravljao "našim dijelom Ine".

"Nažalost sud je presudio kako je presudio, pitanje je na temelju kakvih dokaza se mogla donijeti takva odluka. Bit će vremena o tome raspravljati i analizirati. Naše je samo okrenuti se prema budućnosti i zaštititi Inu", zaključio je Petrov.