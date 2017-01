Povodom održavanja skijaških utrka Svjetskog kupa „VIP SNOW QUEEN TROPHY“ i zatvaranja prometa dana 3. i 5. siječnja 2017. godine, za sav promet, osim autobusa ZET-a, vozila s dozvolom i akreditacijom, na području Zagreba zatvaraju se ove prometnice:

Sljemenska cesta od raskrižja na vrhu Sljemenske ceste kao i cesta prema Tomislavovom domu, od 1.1.2017. od 6 do 6.1.2017. do 12 sati,



istočna prometna traka Ulice Kaptol od kružnog toka ispred Katedrale, Bakačevom ulicom sa završetkom na Trgu bana J. Jelačića, od 1.1.2017. od 18 sati do 5.1.2017. do 6 sati – ostavit će se slobodan prolaz za automobile po Ulici Kaptol od Katedrale do Ulice Pod zidom po slobodnoj prometnoj traci, a prolaz pješaka bit će po zapadnom nogostupu do Trga bana J. Jelačića;





Ulica Bliznec i Sljemenska cesta, od Blizneca do Šestinskog lagvića, 3.1.2017. od 9 do 19 sati i 5.1.2017. od 10 do 21 sat;



Gračanska cesta i Markuševečka cestu, od Blizneca do Jazbine, 3.1.2017. od 9:30 do 19:00 sati i 5.1.2017. od 10 do 21 sat. Promet vozilima stanara Gračana u vrijeme zabrane bit će dozvoljen samo iz pravca Markuševca i Jazbine;



Ksaverska cesta, istočni kolnik, od Jandrićeve ul. do Gračanske c. i Ul. Mlinovi od Gračanske do Jandrićeve, 3.1.2017. od 9:30 do 19 sati i 5.1.2017. od 10:30 do 21 sat – promet će se odvijati obilazno Jandrićevom ulicom iz kojeg razloga se na istoj u potpunosti zabranjuje zaustavljanje i parkiranje vozila;



Prilaz kraljičinom zdencu od Šestinske ceste do Šestinskog lagvića 3.1.2017. od 10 do 19 sati i 5.1.2017. od 10:30 do 21:30 sati,



Ulica Kaptol i Bakačeva ulica, 4.1.2017. od 17 do 23 sati;

Od 22.12.2016., za sav promet, osim vozila s dozvolom i akreditacijom, na području Gornje Bistre zatvaraju se sljedeće ceste:

Sljemenska cesta od 2.1.2017. do 6.1.2017.;



Bolnička, Ribnička, Bajzečeva, Radićeva, Vinogradska, Sejurska, Strojarska, Tesarska i Gorska ulica, 3.1.2017. od 7:00 do 19:00 sati i 5.1.2017. od 10:30 do 21 sati. Promet vozilima stanara Gornje Bistre u vrijeme zabrane bit će dozvoljen samo radi dolaska i i parkiranja u dvorištu obiteljskih kuća.

Za promet će biti zatvorena Sljemenska cesta od Pila do Hunjke 3.1.2017. od 9 do 20 sati i 5.1.2017. od 10 do 22 sati.

Slijedom privremene regulacije prometa i preusmjerenja na alternativne pravce, ostavljena je mogućnost prometovanja vozila alternativnim pravcima Mirogojskom cestom, Remetskom cestom, Kamenitim stolom, Ulicom Šušnjići i Kvintičkom ulicom do Gračanske, zatim Ulicom Jazbina i Štefanovec do mjesta zabrane prometa, kao i pravcem Pantovčak, Šestinski vijenac, Šestinskom cestom i Mlinovima do mjesta zabrane prometa, navodi Policijska uprava zagrebačka na svojim stranicama gdje možete pogledati i karte regulacije prometa.