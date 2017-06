U Bizovačkim toplicama ponovno je otvoren Aquapolis, najveći kompleks bazena u istočnoj Hrvatskoj.

Vruća slavonska ljeta mogu biti i prilika za biznis - prepoznao je to privatni investitor koji je uložio u Bizovačke toplice i pokrenuo pozitivan turistički trend. Prvog dana otvorenja sezone, bazeni su bili puni. Sezona kupanja u Bizovcu otvorena je na svih 11 bazena, među kojima je i bazen s najvećim valovima u Hrvatskoj. U nove sadržaje i vlastitu hidrostanicu novi je vlasnik uložio dva milijuna kuna. „Ovo je druga faza završena, treća faza je ona posljednja, znači koja ide sada, slijedi, to je hotel obnova i rekonstrukcija kompletna“, kaže Milan Dumenčić, direktor hotela.

Prije tri godine u stečaju

Još prije tri godine Bizovačke toplice bile su u stečaju sa 122 milijuna kuna duga. Domaći hotelski lanac, koji ih je kupio, do sad je uložio 45 milijuna kuna. Katarini je to donijelo prvo radno mjesto. „Drago mi je što sam ostala ovdje u Slavoniji gdje sam i rođena, što nisam morala ići na more tražit neki drugi posao ili nešto“, kaže sezonska radnica Katarina Marić.

Oživljavanje jedinih toplica u ovom dijelu zemlje, i dolazak turista, mnogo znači i za općinu. „Očekujemo mi u općinskoj upravi i veće prihode od strane boravišne pristojbe i turističke članarine i poreza na promet, poreza na dohodak. Isto tako očekujemo i oživljavanje seoskog turizma i privatnog smještaja“, kaže Srećko Vidović, načelnik općine Bizovac.

Više posla za hitnu

Ljetni mjeseci manje su ugodni na vrelom osječkom asfaltu. Temperature su danima iznad 30, pa više posla ima i Hitna pomoć.

„Naši građani često puta padaju u nesvijest zbog vrućina i to u otvorenim prostorima. Isto tako se bilježi povećan broj poziva i interesa zbog neuroloških pacijenata“, kaže Ida Parčetić Kostelac, hitna pomoć Osijek

Povećan je i broj pacijenata s epilepsijom, a posebno se trebaju paziti srčani bolesnici.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr