"Imajući u vidu sve što je ovaj Biskupski ordinarijat do sada istraživao i proučavao, uključujući prouku prvih sedam dana navodnih ukazanja, može se mirno ustvrditi: Gospa se u Međugorju nije ukazala!", stoji u priopćenju mjesnog biskupa Ratka Perića.



Pri tome je podsjetio kako je u više navrata Crkva istraživala ovaj fenomen od početaka iz 80-ih godina pa sve do komisije koju je uspostavio papa Benedikt XVI. 2010. godine, kao i stajališta Kongregacije za nauk vjere 2016. godine.



"Stajalište ovog Ordinarijata kroz sve ovo vrijeme bilo je jasno i odlučno: nije riječ o vjerodostojnim ukazanjima Blažene Djevice Marije", naveo je biskup Perić. Pri tome je opovrgnuo vjerodostojnost i ukazanja prvih dana međugorskog fenomena kazavši da postoje brojne kontradiktornosti u izjavama navodnih vidjelaca Gospe u Međugorju.



"Nakon što su presnimljene i prepisane audiokasete koje sadržavaju razgovore pastoralnog osoblja u župnom uredu u Međugorju, u prvih tjedan dana, s dječacima i djevojčicama koji su tvrdili da im se ukazala Gospa, s uvjerenjem i odgovornošću iznosimo razloge i zaključke o nevjerodostojnosti navodnih ukazanja. A ako se prava Gospa, Isusova Majka, nije ukazala – kao što nije – onda su sve to samozvani vidioci, tobožnje poruke, tzv. vidljivi znak i navodne tajne", naveo je biskup mostarsko-duvanjski.



Biskup Perić navodi i "dvoznačne pojave" s navodnim ukazanjima tvrdeći da se "ukazana žena" u Međugorju ponaša sasvim drugačije od istinske Gospe, Majke Božje, u ukazanjima koja je Crkva do sada priznala autentičnima.



"Redovito ne govori prva; čudno se smije; nakon određenih pitanja nestaje, zatim se ponovo vraća; pokorava se 'vidiocima' i župniku da s brda siđe u crkvu, iako nevoljko. Nije sigurna koliko će se vremena ukazivati; dopušta nekima nazočnima da joj gaze po velu koji se vuče po zemlji, dopušta da joj se dodiruje odjeća i tijelo. Takva doista nije evanđeoska Gospa!", navodi biskup Ratko Perić.



Papa Franjo imenovao je nedavno svoga posebnog izaslanika za Međugorje, poljskog biskupa Henryka Hosera koji mora izučiti pastoralno pitanje. Hoser, koji će otići u Međugorje, nema zadaću da pokrene novu istragu o navodnim ukazanjima Gospe, koja su započela 1981. i koja se nastavljaju, već treba prikupiti i produbiti informacije o pastoralnom stanju i prije svega potrebama vjernika koji dolaze u Međugorje iz cijeloga svijeta.