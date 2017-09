SDP-ovci ni danas nisu krili nezadovoljstvo načinom na koji Davor Bernardić upravlja strankom.

Tenzije u najvećoj oporbenoj stranci se nastavljaju. Nakon burne sjednice Kluba zastupnika te jučerašnjih izjava potpredsjednika stranke Peđe Grbina u Dnevniku Nove TV, istaknuti SDP-ovci ni danas nisu krili nezadovoljstvo načinom na koji Davor Bernardić upravlja strankom.

Mirando Mrsić kazao je kako je nužno što prije organizirati stranačku Izvještajnu konvenciju.

"Jasno je da stvari u stranci ne štimaju i da ne štimaju u vrhu stranke. Predsjednik stranke umjesto da uključuje, isključuje ljude iz kluba, ali i cjelokupnog stranačkog života. SDP u ovom trenu nije jedinstven. Stranka je podijeljena i najviše krivice za to snosi Davor Bernardić. Vrijeme je da se SDP skupi i počne funkcionirati kao jedinstvena stranka. Stoga smatram da je nužno da ubrzo održimo konvenciju na kojoj će predsjednik stranke podnijeti izvješće o svome radu. Ako to izvješće bude prihvaćeno, on će dobiti mandat da stranku vodi dalje. U suprotnom idu izbori“, kazao je danas novinarima u Saboru Mirando Mrsić.

Na pitanje vidi li sebe na mjestu predsjednika stranke, poručio je kako će svoju kandidaturu istaknuti kada počne kampanja.

"Građani nam ne vjeruju"

"Sada je važno da stranka bude jedinstvena. Građani nam ne vjeruju i ne vide nas. Ne vide Bernardića kao čelnika stranke i budućeg premijera“, kazao je.

Osvrnuo se i na izjave Davora Bernardića na Facebooku, koji se zapitao zašto se podigla bura u stranci oko njegova inzistiranja povjerenstva za Agrokor.

"Kada se ovoliko bure digne u SDP-u samo zato jer sam inzistirao na povjerenstvu za Agrokor, onda se ponovno moram zapitati što se sve pokušava sakriti i tko sve vuče konce ove mračne priče", napisao je Bernardić.

Mrsić pak kaže je takva izjava neprimjerena.

„To je izjava nekoga tko ne razumije političke procese i misli da je sve teorija zavjere. Neprimjerena izjava. Ako ima dokaze da se nešto radi ispod stola, onda je red da to kaže“,kazao je Mrsić.

Jovanović: "Sjednica kluba je kap koja je prelila čašu"

Željko Jovanović kazao je kako je sjednica kluba zastupnika SDP-a bila kap koja je prelila čašu.

„Poruka da onaj tko nije zadovoljan može napustiti klub nije poruka predsjednika koji okuplja. Zato sam revoltiran. Naše unurastranačke prepirke ne smiju štetiti rejtingu stranke“, poručio je.

Arsen Bauk pak pokušava smiriti situaciju.

„Izvještajna konvencija raspravlja o točkama koje se stave na dnevni red, a hipotetski je moguće da se točka o mandatu predsjednika stranke stavi na dnevni red. Sve skupa je postiglo malo veće tenzije, a ja nisam od onih koji vatru gase benzinom. Mislim da se o stranci treba raspravljati u stranci“, kazao je Bauk.