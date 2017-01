''Hrvatska je danas mogla biti uspješnija zemlja da nije bilo pretvorbe i privatizacije i da se u društvu više razgovaralo. Da je postojao dijalog u hrvatsko društvu ključnih razvojnih izazova. 25 godina nakon hrvatske nezavisnosti mi danas ne razgovaramo kao vlast i opozicija'', rekao je čelnik SDP-a Davor Bernardić tijekom obilježavala 25. obljetnice međunarodnog priznanja Republike Hrvatske u Saboru.

''Zato pozivam vladajuće i odgovorne da zajedno definiramo razvojne prioritete naše zemlje i ponudimo viziju 21. stoljeća naše domovine, viziju do 2050. Jer nakon EU i NATO-a, kao što je to rekao jedan dječačić nedavno u parlamentu, Hrvatska nema niti jedan drugi strateški cilj. Sa nezavisnosti, ulaskom u NATO i EU, kao da su završili naši strateški ciljevi. To ne smije biti tako. Hrvatska mora postati moderna, demokratska razvijena europska država i dužni smo graditi dobro društvo u kojem će svaki pojedinac moći živjeti dobro i ostvarivati sve svoje kreativne ideje'', rekao je i pozvao vladajuće na razgovor o tome kako osigurati hrvatsku energetsku neovisnost, a to se posebno tiče Ine i HEP-a.

Na pitanje jesu li mu premijer Andrej Plenković i predsjednik Sabora Božo Petrov odgovorili na taj poziv rekao je: '' Na žalost nisu''.