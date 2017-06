Arsen Bauk, saborski zastupnik SDP-a, u Sabor je danas došao s flasterom na ustima na kojem je bio - Spužva Bob Skockani.

SDP-ovac je pojasnio kako je to njegov protest protiv represivnog aparata, odnosno protiv privođenja na Braču zbog verbalnog vrijeđanja državne tajnice za sport Janice Kostelić. Zašto baš Spužva Bob - Bauk sarkastično odgovara kako je riječ o uvaženom izbornom kandidatu.



"Ovo je čini se prvi put da se zbog verbalnih uvreda određuje pritvor i da se kazna određuje po prekršajnom zakonu. Zato pazite kako postavljate pitanje premijeru jer bi i vi mogli završiti u zavoru", upozorio je Bauk i novinare.



Podsjetio je kako su vrijeđali i ministre u SDP-ovoj vladi "i to ne samo po političkoj osnovi", no nitko, kaže Bauk, zbog toga nije završio u zatvoru.



"No, ono što vrijedi za navijače očito ne vrijedi za druge", ustvrdio je SDP-ovac koji smatra da bi za verbalnu uvredu dužnosnika bila primjerena novčana kazna a ne zatvor.



"Ovako ostaje pitanje koliko bi netko dobio da to kaže premijeru, predsjednici ili saborskom zastupniku. Nedavno sam bio u Splitu u kazalištu također izvrgnut ne baš lijepim riječima pa mi nije padalo na pamet nekoga prijavljivati policiji", kazao je Bauk.



"Možda policija vraća neke dugove navijačima. Imamo novog ministra policije i ministra pravosuđa - pozivam ih da objasne o čemu se radi i koji su to novi kriteriji da se znamo ponašati. Ako su se vratila vremena od prije 40 - 50 godina ona bi to trebali znati", poručio je SDP-ov zastupnik.