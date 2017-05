Jahta, helikopter, luksuzne limuzine... Vladin povjerenik za Agrokor Ante Ramljak u ponedjeljak kreće u rasprodaju svih vrijednih pokretnina Ivice Todorića koje kompaniji nisu nužne za posao. Stručnjaci kažu da bi mogao zaraditi i nekoliko milijuna eura. Prodaja je više simboličan čin, jer novac koji može dobiti - kap je u moru Agrokorovih dugova.

Što se u Agrokoru letjelo, letjelo se. Povjernik Ante Ramljak prodaje kompanijin helikopter. Riječ je VIP helikopteru marke BELL 427 iz 2006. godine. Stručnjaci nam kažu kako stoji između jedan i dva milijuna dolara, no trenutačno je na tržištu loš trenutak za prodaju helikoptera pa će vjerojatno morati ići s cijenom i ispod milijun dolara.

"Sve prodaje će se provoditi u skladu sa Zakonom o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za RH te u skladu s jasnim pravilima koja jamče maksimalnu otvorenost procesa, a koja će biti objavljena na web stranicama kompanije", izvijestili su iz Agrokora.

Prodaje se i 11 godina stara luksuzna jahta od 24 metra. Trgovac rabljenim plovilima Mario Knego kaže da takva i rabljena jahta stoji milijune.

"Od 2,2 do 2,5 milijuna eura. Mislim da je ovaj brod u izvedbi s tri kabine plus dvije kabine za posadu, vrlo luksuzno napravljen, opremeljen generatorima, klimom. Takovih brodova ima u južnoj Francuskoj i namijenjeni su iznajmljivanju tako da je potencijalni kupac i neka takva firma", kaže Knego.

Rasprodaje se i lusuzni vozni park, redom automobili najviše klase. Poznavatelji automobila kažu - cijene su milijunske.

"Ti automobili stoje od milijun i pol do dva milijuna kuna s pripadajućom opremom. Ovisno o starosti takvi automobili u godini do dvije dana znaju izgubiti i do 50 posto vrijednosti. Kupaca za takve automobile ipak ima malo jer ih uglavnom kupuju pravne osobe", istaknuo je glavni urednik Motorevije Kristijan Tičak.

Nakon pokretnina na red će doći i prodaja nekretnina koje ne služe za posao, no povjerenik Ramljak tu neće imati odriješene ruke jer prema Lex Agrokoru kod prodaje nekretnina za više od 3 i pol milijuna kuna mora tražiti dopuštenje vjerovničkog vijeća.

Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr