Nakon nešto više od mjesec dana od imenovanja, iz poslovnih krugova stižu i prve kritike na račun Vladinog povjerenika za Agrokor Ante Ramljaka. Prigovara mu se da kasni s restrukturiranjem te da donosi političke, a ne poslovne odluke. Povjerenik Ramljak i potpredsjednica Vlade Martina Dalić brane izvanrednu upravu i tvrde da je u kratkom roku puno napravljeno.

Iz Gospodarske komore nekadašnji direktor Belja kritizira da se kasni s restrukturiranjem kompanije i izradom kvalitetnog poslovnog plana potrebnog za dobivanje novog kredita. "S čime ćete doći kod banke? Ne može vam banka dati na lijepe oči kredit. Prije svega treba pokazati da se može ostvariti dobit i onda iz te dobiti vraćati te stare dugove", kaže Ivan Škorić.

Povjerenik Ramljak danas nije htio pred kamere Nove TV. Priopćenjem se brani da se restrukturiranje provodi od prvog dana. Tvrtka Alixpartners, poručuje, svaki dan radi s upravama Agrokorovih kompanija na unapređivanju njihovog poslovanja.

"Konkretni potezi i odluke donose se svakodnevno te nema uporišta za tvrdnje da se s procesom restrukturiranja kompanije kasni. Dio tog procesa je i rad na osiguravanju potrebne nove likvidnosti, koji teče prema planu."

Stručnjak za krizni menadžment Danko Sučević kritizira da dosadašnji Ramljakovi potezi nisu krizni menadžment usmjeren prema spašavanju Agrokora nego prema spašavanju malih dobavljača i poljoprivrednika, na štetu ostalih. "Dođete do zaključka da je to najbrojnija skupina glasača i onda ponovno dolazite do onoga da je povjerenik - Vladin povjerenik. On ne zastupa interese vjerovnika, on ne zastupa interese tvrtke, on zastupa interese trenutne Vlade, a interes trenutne Vlade je ostati što duže na vlasti", kaže Sučević.

Potpredsjednica Dalić brani povjerenika i dosad odrađeni posao. "Možemo vidjeti da su police Konzuma puno punije nego što je to bilo kada je izvanredna uprava otpočeta. Također, valja znati da su neke proizvodne kompanije u trenutku otvaranja izvanredne uprave gotovo prestale s proizvodnjom, a danas se ta proizvodnja diže prema optimalnoj razini za uspješno savladavanje turističke sezone."

Dok dobavljači bankama prijete tužbama zbog regresnih mjenica, iz Agrokora kažu da svakodnevno organiziraju sastanke i vode razgovore s objema stranama te pokušavaju naći svima prihvatljivo rješenje. Kako doznajemo, u ponedjeljak će se održati novi veliki sastanak dobavljača.

