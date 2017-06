Vladin izvanredni povjerenik za Agrokor Ante Ramljak najavio je da će u Konzumu biti otpuštanja, ali istovremeno i podizanja plaća.

Realizacija kredita od 530 milijuna eura za koliko se Agrokor zadužio trebala bi krenuti već od idućeg tjedna kada se očekuje dobivanje prve tranše u iznosu od 100 milijuna eura, najavio je Ante Ramljak, izvanredni povjerenik u Agrokoru gostujući na N1 televiziji.



Većina tog novca, kako je rekao, ići će za Konzum i njima će se podmiriti isključivo dobavljače koje do sada nisu platili u zadanim ugovorenim rokovima, a dio sredstava će ići za zalihe za nadopunjavanje zaliha za pripremu sezone. Potvrdio je da je Konzumu pao promet za 10,8 posto.



"Bio bih zadovoljan da do kraja godine Konzum posluje s nulom", ustvrdio je Ramljak.

Analize koje su trgovine neprofitabilne još se rade, no Ramljak je najavo da će određeni dio ljudi biti otpušten. Kad je pak riječ o smanjenju plaća, povjerenik je dao zanimljivi odgovor:



"Ne znam da li zaposlenici Konzuma, pogotovo zaposlenici u dućanima Konzuma, mogu imati manje plaće od ovih koje imaju danas. Mislim da je to čak jedna od stavki zbog kojih mi moramo napraviti dobre analize jer naši zaposlenici nažalost u plaćama nisu konkurentni sa zaposlenicima drugih trgovačkih lanaca u kojima su plaće puno veće i volio bih ako bismo pronašli prostora u poslovanju Konzuma da se i te plaće podignu, a ne smanje."



Na pitanje kako ide prodaje statusnih simbola u Agrokoru, poput jahte i helikoptera, Ramljak je kazao kako imaju jako puno zainteresiranih.



Upitan i je li u kontaktu s Ivicom Todorićem, Ramljak je odgovorio kako nisu imali "nikakav kontakt" od preuzimanja Agrokora.

Agrokorov povjerenik kazao je i kako je ruski Sberbank, koji je bio najveći kreditor Ivice Todorića a sada odbija sudjelovati u daljnjem kreditiranju, "u vrlo nezavidnoj poziciji s obzirom na sredstva osiguranja koja imaju ili nemaju bolje rečeno".

"Ja se nadam da će oni na kraju sagledati to i sudjelovati u tom kreditu, međutim svatko ima pravo na svoju odluku. Ne znam da li su im tužbe sredstvo pritiska ili sredstvo naplate" rekao je Ramljak.

Upitan postoji li mogućnost da sve u konačnici plate hrvatski porezni obveznici:

"Mislim da je postupak toliko kompliciran i težak i kad pogledate malo i primjere i međunarodne slučajeve i države u kojima su se događale ovakve stvari, uvijek je iza ovakvih procesa i postupaka ostajao jako velik broj tužbi. Vi jednostavno ne možete sve zadovoljiti, uvijek će biti onih nezadovoljnih. I ti nezadovoljni će onda, i na ovakav način putem sudova, pokušati naplatiti neka svoja potraživanja. Da li će u tome uspjeti ili ne, i to je sad odgovor - tužba ne znači, bar je ja ne bih prejudicirao, da je automatski i presuda."