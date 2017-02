Europska komisija u ponedjeljak je u zimskim ekonomskim prognozama podigla procjenu rasta hrvatskog BDP-a s prethodnih 2,5 na 3,1 posto, dok za iduću godinu predviđa rast od 2,5 posto. Hrvatski premijer Andrej Plenković tim je povodom izrazio zadovoljstvo da se te procjene podudaraju s projekcijama i procjenama koje je Vlada napravila prigodom izrade proračuna za 2017. i projekcijama za 2018. i 2019. godinu.

EK očekuje i smanjivanje stope nezaposlenosti, koja bi u ovoj godini trebala pasti na 10,8 posto, s lanjskih 12,8 posto. Zaposlenost bi, pak, ove godine trebala porasti za 2,1 posto, nakon lanjskih 1,9, dok bi u idućoj godini mogla dodatno porasti za 1,6 posto.

Andrej Plenković je najavio nastavak rada na fiskalnoj konsolidaciji i poticanju svega što utječe na hrvatski rast i razvoj. "Drago mi je da se procjene EK uglavnom podudaraju s našim i glede rasta BDP-a i glede smanjivanja nezaposlenosti i povećavanja stope zaposlenosti".

"Milanović je frustrirani gubitnik"

Premijer je prilikom posjeta dao i mini intervju Media servisu, u kojem je jedno od pitanja bilo da prokomentira prozivke bivšeg premijera i bivšeg predsjednika SDP-a Zorana Milanovića da je zahvaljujući majci liječnici dobio "ispričnicu" te nije morao služiti u JNA.

"Mislite na frustriranog gubitnika, o njemu govorimo?", prvo je upitao Plenković te nastavio: "Onaj koji je dosta frustiriran jer je očito izgubio izbore, a u svojoj edukaciji kod kuće očito nije dobio onu temeljnu i ključnu poruku, a to je da se pobjedniku treba čestitati. Sad se očito javio, po mom sudu, u strahu od afere koja mu se zbivala doslovno ispred vrata, a riječ je o aferi o fiktivnim dnevnicama njegovih posebnih savjetnika. Mislim da je, što se tiče njega i poštovanja hrvatskih institucija, zgodno primijetiti tri elementa. Prvi je da imate saborskog zastupnika koji ne poštuje Sabor, drugo imate bivšeg predsjednika Vlade koji se pod zakletvom na hrvatskom sudu ne sjeća nečega što je bilo prije godinu dana, a ne znam na temelju kakvih informacija izmišlja stvari koje su navodno bile prije 30 godina. Takva vjerodostojnost je nikakva, a kako je vodio Vladu netko kome se ovakve stvari događaju doslovno ispred nosa, to pretpostavljam da je dovoljno onome koji to radi", rekao je Plenković.

"Žao mi je što Đikić odlazi, RH je slobodna zemlja, a on slobodan znanstvenik"

Žao mu je, kaže, što je znanstvenik Ivan Đikić najavio da će otići iz Hrvatske nakon što u Saboru nije izglasano nepovjerenje ministru znanosti i obrazovanja Pavi Barišiću, kojega dio znanstvenika i politike optužuje za plagiranje znanstvenog rada. U najavi odlaska Đikić proziva i Plenkovića da je odgovoran za tu njegovu odluku, a premijer uzvraća kako sigurno nije krivac ni za čiji odlazak. "Hrvatska je slobodna zemlja, on je slobodan znanstvenik", kazao je Plenković te dodao da se ne želi miješati u takvu Đikićevu odluku.

Upitan hoće li tražiti da Barišić ode iz Vlade ako se točnima pokažu najnovije optužbe na račun ministra Barišića, one za autoplagiranje, premijer je u mini intervjuu za Media servis rekao: "Vidjet ćemo što će o tomu reći jedine meritorne vlasti, a to su tijela sveučilišta u Augsburgu".

Dvije godine mandata predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović ocijenio je vrlo dobrima. "Mislim da se trudi raditi na provedbi svoga programa i onome što je zadaća predsjednice Republike, a to je briga o poštivanju svih hrvatskih institucija", ocijenio je.

Vezano za napad na LGBT osobe u zagrebačkom klubu "Super super" Plenković ističe da je Vlada vrlo jasno osudila nasilje koje se dogodilo. "Bacanje suzavca na bilo kakvom javnom događaju je za najstrožu osudu i očekujem od policije da istraži sve te radnje i privede počinitelja pravdi, da on odgovara".

Plenković je svim radijskim djelatnicima čestitao Svjetski dan radija, za koji kaže da je važan aspekt medijske scene. Svjetski dan radija obilježava se od 2012. godine, u spomen na početak emitiranja UN-ova radija 13. veljače 1946. godine.(Hina)