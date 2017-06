"U ovoj aktualnoj situaciji u kojoj se Ukrajina nalazi, s privremeno okupiranim područjim Donecka i Luhanska i ilegalnom aneksijom Krima, Hrvatska želi pomoći Ukrajini da mirno integrira svoj teritorij u ustavnopravni poredak", kazao je Andrej Plenković.

U Ukrajini je u zadnje tri godine poginulo 10.000 ljudi, a Hrvatska ne želi da pogine ijedan Ukrajinac više i stoga u suradnji s partnerima u međunarodnoj zajednici želimo da hrvatska iskustva pomognu ostvarenju mirne reintegracije okupiranog ukrajinskog teritorija, rekao je premijer Andrej Plenković u utorak u Zagrebu.

Plenković je na konferenciji za novinare s ukrajinskim kolegom Volodimirom Grojsmanom kazao da je Hrvatska je bila žrtva velikosrpske agresije 90-ih godina, imala okupirana područja i ugrožen teritorijalni integritet, ali i iskustvo mirne reintegracije i "stoga u ovoj aktualnoj situaciji u kojoj se Ukrajina nalazi, s privremeno okupiranim područjim Donecka i Luhanska i ilegalnom aneksijom Krima, želi pomoći Ukrajini da mirno integrira svoj teritorij u ustavnopravni poredak".

Zato je i osnovana radna skupina, koju s hrvatske strane vodi državna tajnica Zdravka Bušić, a s ukrajinske strane pomoćnica ministar vanjskih poslova Olena Zerkal, kojoj je cilj Ukrajini ponuditi katalog mjera koje je Hrvatska provela pri svojoj mirnoj reintegraciji, kazao je Plenković.

Radi se o mjerama uspostave povjerenja, uspostavi mehanizama kontakata i suradnje ukrajinskih vlasti i vlasti na okupiranim područjim, mjerama razminiranja i socijalnih transfera, objasnio je Plenković i naglasio da se radi o incijativi koja je potpuno komplementarna aktivnostima međunarodne zajednice, odnosno Normandijskoj skupini i OESS-u i komplementarna sporazumu iz Minska.

Grojsman Rusima: Maknite svoje vojnike iz Ukrajine

Ukrajinski premijer kazao je da je zahvalan Plenkoviću, Vladi i hrvatskom narodu "za principijelnu podršku Ukrajini u trenutku kad je ona žrtvom ruske agresije" i za inicijativu stvaranja radne skupine za predaju hrvatskog iskustva mirne reintegracije. "Jako mi je žao što je Rusija napala Ukrajinu i vojno i gospodarski, i energetski i informacijski", rekao je Grojsman.

"Uz podršku međunarodne zajednice, Ukrajina se nastavlja boriti za poštivanje međunardnog prava i za svoj teritorij", kazao je.

Novinari su Grojsmana pitali i za komentar ruskih kritika upućenih Plenkoviću nakon njegova prošlogodišnjeg posjeta Ukrajini kada je prvi put najavio hrvatsku pomoć u mirnoj reintegraciji okupiranog ukrajinskog teritorija.

"Plenković je tijekom posjeta Ukrajini potvrdio svoju privrženost međunarodnim zakonima i načelima, a to su načela koja su ruskom čelništvu jako daleka. Svi koji se za to zalažu dobivaju kritike iz Moskve i to je jedan od načina hibridnog rata", odgovorio je Grojsman.

Pošto je nedavno bio Dan Rusije, ukrajinski premijer je kazao da Rusima ima nešto za poželjeti. "Maknite svoje vojnike iz Ukrajine i postanite stvarno demokratska zemlja", poručio je. Plenković se nadovezao riječima da ovo nije njegova osobna politika prema Ukrajini.

"To je politika hrvatske države, politika iza koje stoje sve hrvatske institucije i to je principijelna, odgovorna, jedina moguća politika, sviđa li se ona nekome ili ne, to je nešto drugo. Mi smo zemlja koja je članica UN-a, EU-a, NATO-a i dijelimo određene temeljne europske vrijednosti međunarodnog poretka, poštivanja međunarodnog prava. To je poanta hrvatskoga stava. I on će ostati takav neovisno o bilo čijoj i bilo kakvoj kritici", naglasio je.

"A načelna pitanja kao što je teritorijalni integritet Ukrajine ne utječu na uspostavljanje realacija s Rusijom. To rade i sve druge odgovorne zemlje", dodao je Plenković.

Odnosi dviju zemalja nikad bolji

Plenković je rekao da su Hrvatska i Ukrajina dvije izrazito bliske i prijateljske zemlje. "Ukrajina je prva članica UN-a koja je priznala Hrvatsku. U 25 godina odnosi su razvijeni, potpisani su brojni međunarodni ugovori i radi se na razvoju gospodarske suradnje", kazao je Plenković.

Dodao je kako očekuje sve veći broj dolazaka ukrajinskih turista, posebno nakon odluke EU o liberalizaciji viznoga režima za ukrajinske državljane koja je stupila na snagu prije dva dana. Kazao je i kako Hrvatska pruža aktivnu potporu Ukrajini u europskim institucijama i u prenošenju hrvatskog znanja u približavanju Uniji.

"Naša suradnja je na jako viskoj razini, naši bilateralni odnosi sada su najbolji", kazao je Grojsman. "Gospodarska razmjena stabilno raste i ima puno prilika da se ona dodatno poveća", dodao je.

Ukrajinski je premijer rekao i da njegova zemlja podržava inicijativu hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović o "povezivanju triju mora" i da u tome želi sudjelovati. Za kraj je još jednom pohvalio hrvatskog premijera, koji je prije te dužnosti bio šef izaslanstva Europskog parlamenta za odnose s Ukrajinom.

"Plenkovića poznaju u Ukrajini i jako ga poštuju. To nam omogućuje da širimo našu suradnju", rekao je Grojsman.

Podsjetimo, Plenković je lani u studenome bio u posjetu Ukrajini, kada je izjavio da su i Hrvatska i Ukrajina bile žrtve brutalne vojne agresije te da iskustva mirne reintegracije istočne Slavonije 90-ih mogu biti korisna Ukrajini u povratu pobunjenih istočnih oblasti u rukama proruskih pobunjenika. Nakon premijerova povratka oglasilo se rusko ministarstvo vanjskih poslova, koje je objavilo da je "zabrinuto" zbog te Plenkovićeve izjave te proglasilo njegov prijedlog "bespredmetnim". (D.B./Hina)