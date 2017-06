Mislav Bago, reporter Nove TV, uspio je postaviti par pitanja premijeru Andreju Plenkoviću na Markovom trgu prije nego što je došao u Sabor gdje se održava aktualno prijepodne.

Glavno pitanje danas, nakon što je u utorak navečer HNS donio odluku da neće u koaliciju s HDZ-ovom Vladom je ima li premijer Andrej Plenković većinu ili ćemo na još jedne prijevremene izbore.

No, Plenković očito još nema odgovore i ne otkriva ima li bar tanku većinu ili nema nikakvu. Na pitanje Mislava Bage jesmo li danas bliže novim parlamentarnim izborima, odgovara:



"Vidjet ćemo danas, pa ćemo onda razgovarati".



Na pitanje je li bila greška što su se razišli s Mostom Plenković odgovara kategorički: Ne.



"Ja sam učinio sve da imamo stabilnost u zemlji, nastavak dobrih smjerova...," poručio je premijer na ulasku u Sabor gdje se održava aktualno prijepodne.



Milijan Brkić, zamjenik predsjednika HDZ-a, komentirao je HNS-ovu odbijenicu i mogućnost novih parlamentarnih izbora.



"HDZ je i jučer poslao jednu poruku zajedništva, stabilnosti, pomirbe, poruku svim političkim akterima i strankama da nastave pozitivne političke trendove. HNS je donio svoju odluku i sad ćemo vidjeti kako će se razviti situacija", kazao je Brkić.



Na pitanje slijede li Hrvatskoj izvanredni izbori, Brkić odgovara:



"Nećemo ići pod svaku cijenu. Ali ako ne ide drugačije, ako nitko ne želi stabilnost ići ćemo u izbore, bože moj. Za Hrvatsku je najpoštenije da se nastave trendovi stabilnosti, no ako drugi akteri na političkoj sceni to ne žele nego pozivaju na bankrot, onda su možda izbori najbolje rješenje".



Kada ćemo to znati?



"Današnji dan će donijeti odgovore," poručuje Brkić.