IS je posljednjih mjeseci oslabljen porazima na bojnim poljima, gubitkom teritorija u Iraku, Siriji i Libiji, te sve težim financiranjem i manjkom novih boraca.

Trumpovo obećanje da će uništiti "islamski ekstremizam" na prvi pogled izgleda kao još jedan udarac ambicijama Islamske države.

Ipak, neki stručnjaci za Bliski istok i pristaše IS-a smatraju da bi upravo pobjeda Trumpa na američkim izborima mogla predstavljati pozitivnu prekretnicu za tu radikalnu islamističku skupinu. Oni također smatraju da bi Trumpova odluka o privremenoj zabrani ulaska u SAD izbjeglicama kao i svim državljanima sedam uglavnom muslimanskih zemalja mogla ići u prilog Islamskoj državi.

Ta izvršna uredba, koju su u međuvremenu osporili američki suci, naljutila je muslimane diljem svijeta koji je drže dokazom da je Trumpova administracija islamofobna.

Bijela kuća nije zasad odgovorila na optužbe o islamofobiji, no glasnogovornik Sean Spicer prošlog tjedna je rekao: "Prvi cilj predsjednika uvijek je bilo fokusiranje na sigurnost Amerike, a ne na religiju. On razumije da to nije problem religije."

Spicer je također kazao da optužbe da će zabrana ulaska državljanima muslimanskih zemalja smanjiti sigurnost SAD-a nisu točne. "Neki ljudi nisu pročitali što stvarno piše u uredbi i interpretiraju je kroz netočna medijska izvješća", rekao je Spicer.

Ti komentari ipak nisu ušutkali kritičare. "Zabrana muslimanskim zemljama će nedvojbeno potkopati globalne napore da se diskreditiraju ekstremisti", rekao je Hassan Hassan, stručnjak za islamski radikalizam i autor knjige "ISIS: Vojska terora iznutra".

Organizacija islamske suradnje (OIC), koja okuplja 57 muslimanskih država, ustvrdila je da će "takvo selektivno i diskriminativno djelovanje samo služiti jačanju radikalnog narativa među ekstremistima".

Džihadisti na internetskim forumima i dalje slave pobjedu Trumpa, te tvrde da njegovi pogledi pokazuju "pravo lice Amerike". Džihadisti smatraju da će Trumpova politika polarizirati islamske zajednice diljem svijeta, što i jest njihov cilj.

"To je Alahov blagoslov svim muslimanima koji su izgubili svoju lojalnost i svoju vjernost, i koji su umjesto života u vjeri izabrali svjetovni život sa svim luksuzom koji postoji u zemlji otpadnika od vjere", napisao je jedan džihadist na islamističkoj internetskoj stranici al-Minbar. (Hina)